El refugio de Quevedo en Aragón: "Un lugar ideal para relajarse y desconectar en el que surge el amor"

Hay muchos lugares en Aragón conocidos por su belleza, pero no todos ellos han conseguido atraer a una figura de carácter internacional como puede ser Quevedo. El cantante canario consigue llenar estadios en distintas partes del mundo, y es precisamente esto lo que hace que resulte sorprendente saber que tiene cierta devoción por Aragón. Hay un municipio oscense que Quevedo ha visitado en más de una ocasión.

Esto se debe a que el cantante optó por grabar el videoclip de su tema junto a Delaossa en nuestra comunidad autónoma. La canción es "Stil Luvin", que salió el 14 de marzo del año pasado junto a un vídeo, grabado en Panticosa. Esto se descubrió gracias a un avance del videoclip en el perfil de Instagram del rapero malagueño con el que colaboró Quevedo en el que se puede ver a este último rodeado de nieve. Los más conocedores del ambiente ya fueron capaces de asegurar que se trataba del municipio oscense, y no de cualquier otra localidad.

El artista canario ya se dejó ver antes de esta aparición, publicando fotos en las aguas termales del balneario de esta localidad. Este es uno de los grandes atractivos del municipio, ya que es uno de los más cotizados del país a la hora de buscar plan para una escapada relajante. Esto se debe a que, además de las aguas termales y diversas opciones de masajes, el balneario cuenta con un hotel de cuatro estrellas idóneo para descansar cuando se esté visitando la localidad.

Un lugar frecuentado por las cámaras

Esta no ha sido la única aparición de la localidad en algún vídeo el año pasado, ya que se convirtió en el Centro Deportivo de alto rendimiento en el que suceden los hechos de la serie producida por Netflix "Olympo". Esta serie, protagonizada por actores como Clara Galle o Nuno Gallego, y fue precisamente aquí donde se conoció la actual pareja. Las impresionantes vistas de las que disfrutan durante todo el año los vecinos de Panticosa se pueden ver en la serie a través de las ventanas de los diversos despachos y aulas.

La zona de Panticosa dispone de unas impresionantes localizaciones que los visitantes de la zona suelen frecuentar cuando la conocen. El municipio, situado en el valle de Tena, cuenta con una estación de esquí en pleno Pirineo aragonés, lo que hace que sea un lugar idóneo para los amantes de este deporte. Además, este destino es perfecto también para los amantes del senderismo, ya que cuenta con rutas accesibles para todos los niveles que lo atraviesan, como pueden ser la Ruta de los Miradores o la vuelta al río Caldarés.

Imagenes del rodaje de la serie "Olympo" en Panticosa / Servicio Especial

Lleno de cultura: el destino ideal

Panticosa no es perfecto solo para los amantes del deporte, sino que los amantes de la cultura y la historia tienen una jornada igualmente entretenida. Más allá del balneario, una visita obligada cuyos orígenes se remontan a la época romana, aunque su historia moderna sitúa las primeras actualizaciones sobre el siglo XVII. Destaca por igual el casco histórico del pueblo, con calles que cuentan con años de historia y calles que sirven como un gran ejemplo de la arquitectura pirenaica.

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También puede ser una opción interesante la iglesia de la Asunción, un templo de origen románico, datado sobre el siglo XVI, en el que se puede observar un claro ejemplo de la arquitectura de la época. También puede resultar muy curioso el recorrido de las Pasarelas de Panticosa, un vertiginoso recorrido por encima del río Caldarés para los amantes de la aventura.