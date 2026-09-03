SANIDAD ARAGONES
Sanz lanza un proceso participativo con cuatro propuestas de ubicación para el futuro Royo Villanova
El consejero de Sanidad abre un periodo de consulta de un mes para recibir aportaciones sobre el futuro centro hospitalario, que prevé empezar a construir en esta legislatura
El consejero de Sanidad ha confirmado este jueves que abre un periodo de consulta de un mes para recibir aportaciones sobre el futuro centro hospitalario, que prevé empezar a construir en esta legislatura .
Así, el Consejo de Salud, el máximo órgano de representación de los ciudadanos en el plano sanitario, dispone de un plazo de un mes para mandar a la consejería de Sanidad sus propuestas sobre el futuro hospital Royo Villanova y elegir entre las cuatro ubicaciones propuestas por el consejero de Sanidad, Ángel Sanz: el entorno de la Academia General Militar, el barrio de San Gregorio (en el que se encuentra el actual Royo Villanova), la ronda de Boltaña y la carretera de Cogullada. La intención de Sanz es comenzar a construirlo en esta legislatura.
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