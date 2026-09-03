Sanz contradice a los sindicatos médicos y asegura que "se está avanzando" en las negociaciones sobre el conflicto en Aragón

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, ha expresado sorpresa ante las declaraciones de los sindicatos médicos CESM y Fasamet, que hablan de un estancamiento en las negociaciones con el Salud, y ha asegurado que "se está avanzando" en las conversaciones y "el clima es bueno". Para dar respuesta a la percepción sindical de que "la administración no tiene intención de estar a la altura de la gravedad del conflicto", Sanz ha trasladado que la puerta de su despacho "está abierta 24 horas" y la consejería que lidera tiene intención de "llegar a un acuerdo cuanto antes".

José Ignacio Castaño, gerente del Servicio Aragonés de Salud (Salud) que ha estado presente en las mesas de trabajo llevadas a cabo con los sindicatos desde junio, ha respaldado al consejero al confirmar que las negociaciones avanzan. "Ponemos distintos documentos encima de la mesa y lo seguiremos haciendo con la esperanza de que lo antes posible pueda ser una realidad", ha trasladado tras la reunión de este jueves del pleno del Consejo de Salud, en la que también ha estado presente Sanz.

Castaño ha informado de que las reuniones se mantuvieron en agosto y continuarán a lo largo del mes de septiembre con el fin de llegar "a un acuerdo que ojalá copiara el Ministerio de Sanidad", con el que los médicos de todo el país arrastran un conflicto por el Estatuto Marco. Así, el gerente del Salud ha desviado la mirada al Gobierno Central y ha remarcado que Aragón está "sufiendo" partes del conflicto médico de las que el Ejecutivo autonómico no es responsable.

Pero lo que han trasladado los sindicatos es que además del Ministerio de Sanidad, con el que están lejos de entenderse y al que le volverán a exigir una norma propia en una huelga indefinida convocada en octubre a nivel nacional, también el Gobierno de Aragón tiene responsabilidad. CESM Aragón y Fasamet han puesto en valor que las reuniones hayan continuado durante el verano, pero de ellas han salido con sensación de estancamiento. Tanto es así que, tras la reunión del Comité de Huelga de este miércoles, advirtieron de que tomarán "medidas drásticas" si la situación continúa igual.

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El gerente del Salud no ha concretado en qué puntos han acercado posturas con los sindicatos, pero ha asegurado que habrá acuerdo y que a él se llegará más rápido si hay colaboración desde Madrid. "Queremos mejorar y que todo el personal sanitario trabajando en nuestros centros esté satisfecho con la posición que tenemos", ha expresado. Castaño considera que la clave está "en ceder por las dos partes y encontrar un punto de acuerdo". "Seguro que lo vamos a encontrar", ha aseverado.