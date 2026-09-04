Aragón acrecienta su dependencia comercial de China: compra seis veces más de lo que vende

La economía aragonesa consolida su dependencia de China. El tablero de juego mundial ha cambiado y el gigante asiático se ha convertido en un poderoso aliado para la comunidad autónoma, que espera como agua de mayo la cristalización de inversiones de capital chino en sectores estratégicos como el automóvil. Sin embargo, la balanza comercial entre Aragón y el país del dragón está absolutamente desequilibrada, dado que la comunidad ha importado productos chinos por valor de 1.097 millones de euros en el primer semestre del año, una cifra de negocio que multiplica por seis las ventas que han formalizado las empresas aragonesas en la nación liderada por Xi Jinping.

El desequilibrio ha sido una constante desde el año 2019, cuando la comunidad compraba por un valor tres veces inferior de lo que vendía. La balanza estuvo a punto de equilibrarse en el año 2021, gracias al pujante momento que atravesaba el sector porcino aragonés, pero, desde entonces, la descompensación ha sido constante. De hecho, las exportaciones aragonesas hacia China están en su nivel más bajo de la última década. La venta de productos aragoneses hacia el segundo país más poblado del mundo ha registrado su menor valor para un primer semestre del año desde 2016. La cifra de negocio se queda, por tanto, en 173,9 millones de euros lo que implica una caída del 21% respecto al año pasado, muy lejos del pico de ventas alcanzado en el primer semestre de 2021, cuando Aragón anotó unas ventas a China por valor de 641 millones, según los datos oficiales extraídos del portal Datacomex, un organismo del Ministerio de Economía.

El negocio ha caído de forma sustancial en los productos cárnicos, que suponen un negocio de 107 millones de euros para las empresas agroalimentarias, en especial las que trabajan con porcino. El descenso interanual supera el 28%, que, sin embargo, es una tendencia desde el citado ejercicio de 2021, cuando la peste porcina impactó con fuerza en los productores chinos, que tuvieron que salir de compras en Europa, lo que supuso un fuerte incremento de las exportaciones para compañías como el grupo Jorge, propiedad de la familia Samper.

Por el contrario, las ventas de productos chinos en Aragón mantienen un fuerte vigor, aunque bien es cierto que retroceden un 7,4% respecto a los seis primeros meses del año pasado. Destacan especialmente el sector de los bienes de equipo, que suponen un negocio de casi 583 millones (alza del 5%) para las firmas del gigante asiático, entre los que destacan productos compras relacionadas con los equipos de telecomunicación, maquinaria para uso general de la industria, maquinaria agrícola o vehículos de transporte para mercancías por carretera. El segundo sector que más vende en Aragón es el de las manufacturas de consumo, con una cifra de negocio de 294 millones, seguido por las semimanufacturas (materias primas plásticas, manufacturas plásticas, productos químicos orgánicos, etc.), que vendieron productos por valor de 100 millones en el primer semestre de 2026.

La desequilibrada relación comercial entre los dos actores no es lo habitual en Aragón, ya que la comunidad mantiene una balanza comercial bastante estable, incluso positiva por el lado de las exportaciones. En los seis primeros meses del año, la comunidad ha cerrado ventas al exterior por valor de 8.008 millones de euros tras registrar una mejora interanual del 4,8%, mientras que las importaciones suman 7.944 millones al caer un 14%.

Las inversiones chinas que llegarán a las tierras aragonesas

En paralelo, Aragón ha logrado captar inversiones chinas que desembarcarán en los próximos años en la comunidad, lo que permitirá reequilibrar la balanza con el gigante asiático, ya que los productos se fabrican en tierras aragonesas y se venden al exterior. La más importante es la gigafactoría de Figueruelas, promovida al alimón por Stellantis y su socio chino CATL. El aterrizaje de este proyecto, que supone una inversión de más de 4.000 millones de euros, junto al comienzo de la producción de vehículos de la firma china Leapmotor en la aneja planta de automóviles, creará un ecosistema industrial en el mundo del automóvil que contribuirá a revertir la tendencia.

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De hecho, un estudio firmado por Esade con la colaboración del Ministerio de Industria, ampliamente recogido por la prensa internacional, hace referencia a que los proyectos a ejecutar por la industria asiática dependerán al completo de la importación de sus componentes y operarios, una incógnita todavía por resolver en el entorno de Figueruelas, donde los trabajadores de CATL que levantarán la citada gigafactoría deben desembarcar en la Ribera Alta del Ebro para poner en marcha las instalaciones. En el estudio, que lleva por título Tres casos de estudio: Una nueva generación de inversiones en la industria española del vehículo eléctrico, queda plasmado que el ambicioso proyecto de la fábrica de baterías tendrá una «dependencia inicial de operarios chinos hasta el cuarto trimestre de 2028». Este trabajo calcula en más de 4.000 los empleos directos que generará la fábrica «a plena capacidad», pero no da cifras sobre este personal expatriado. «Los tres casos —prosiguen los autores del informe— muestran que la localización de componentes y la transferencia de tecnología son procesos graduales, impulsados por el volumen de la demanda». En suma, la previsión pasa por la creación de casi 6.000 puestos directos entre Aragón, Jaén (210) y Barcelona (1.600).