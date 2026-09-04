Consejo de Política Fiscal y Financiera
Aragón rechaza de nuevo la reforma de la financiación: "Han untado a Canarias y no han aceptado ninguna de nuestras propuestas"
El consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, defiende la presencia de la comunidad frente al boicot de Ayuso para explicar al ministro los motivos del voto en contra de la comunidad autónoma
Como se esperaba, el Gobierno de Aragón ha trasladado al Ministerio de Hacienda su rechazo a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente de actualización desde hace más de diez años. El consejero aragonés de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha participado en la cita, pese al boicot planteado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para poder "explicar" al ministro del ramo, Arcadi España, los motivos del rechazo de su propuesta por parte del Ejecutivo aragonés.
Para Bermúdez de Castro, la reforma planteada no ha incorporado ningún cambio sustancial al proyecto diseñado por su antecesora, la exministra María Jesús Montero, y que ya fue rechazado por la parte aragonesa. Ahora, ha dicho gráficamente, solo "han untado a Canarias para conseguir su voto a favor, pero no han incluido ninguna propuesta de Aragón". Al no incluirse las variables de despoblación, orografía o envejecimiento que reclamaba Aragón, el consejero autonómico ha declinado la reforma. Más aún, ha dicho, por las "condiciones sociales y políticas" que atraviesa el país.
"No ha cambiado nada. Solo ha cambiado que han untado a Canarias y, como han untado a Canarias, Canarias va a votar que sí. Así que una más que se une a este dislate absoluto", ha declarado Bermúdez de Castro. "Como se dijo hace meses, creemos que la reforma no es buena para Aragón ni para el conjunto de país. Lo dicen todos los organismos independientes", ha incidido.
"No se dan las circunstancias sociales ni políticas"
El consejero autonómico ha insistido en que "para hacer una reforma de la financiación autonómica creemos que es fundamental que se den las circunstancias sociales y políticas óptimas para que haya un gran acuerdo". "No hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que las condiciones políticas y las condiciones sociales actuales no permiten este gran acuerdo", ha declarado, más allá del fondo de la cuestión, que es que en el Gobierno aragonés consideran que los criterios para el nuevo reparto de la financiación no benefician a la comunidad autónoma, a pesar de ponerse 630 millones de euros más sobre la mesa.
Además, ha ahondado en que las propuestas trasladadas por Aragón no se ven reflejadas en el documento. "Se han aceptado cero propuestas de Aragón, no ha habido ningún acercamiento, ni ninguna propuesta positiva para intentar meter la despoblación, el envejecimiento o la orografía", ha lamentado Bermúdez de Castro. "Esto es un trágala: o lo tomas o lo dejas", ha reflexionado, a la par que ha recordado que "no va a salir" porque el Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene los votos en el Parlamento".
Un "reparto injusto" pese a recibir 630 millones más
El consejero aragonés ha recalcado que, pese a recibir más fondos con este nuevo reparto, la reforma de la financiación no sería, en su opinión, beneficiosa para Aragón porque "los criterios de reparto no son justos". En el nuevo reparto, llegarían a Aragón 630 millones de euros más del Estado cada año, pero Bermúdez de Castro recuerda que "se van a repartir 21.000 millones más en el sistema y Aragón es la más perjudicada, según los análisis de entidades independientes como Fedea".
Por otro lado, ha criticado la utilización de un "fondo climático tallado en piedra" que se incluye, a su modo de ver, "para beneficiar a las comunidades autónomas que estaban más perjudicadas con el anterior sistema, Valencia y Murcia".
En su opinión, es un fondo "a la carta" que no responde a las necesidades específicas que todas las comunidades autónomas pueden tener, cada año, vinculadas a los fenómenos adversos vinculados con el cambio climático, como en este pasado verano ha ocurrido en Aragón. "El año pasado no tuvimos ningún incendio y era lógico que no recibiésemos nada, pero este año hemos sufrido mucho y lo lógico sería que recibiésemos mucho más", ha defendido.
Por último, Bermúdez de Castro ha reconocido la "complejidad" de cambiar el sistema, con necesidades variadas en las comunidades autónomas, y ha incidido en que los servicios públicos deben estar bien financiados. "El que vive en Fuenlabrada tiene que tener los mismos servicios que el que vive en Fago o en Centenero, donde llegó el incendio de Las Peñas de Riglos este verano. Y eso se consigue con una financiaciòn ajustada a la realidad", ha defendido Bermúdez de Castro.
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