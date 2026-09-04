Aragón recibirá 3,7 millones para contratar cerca de 100 profesores ayudantes doctor en la universidad pública

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha acordado este viernes transferir a las comunidades autónomas los 149,67 millones de euros para la contratación de profesores ayudantes doctores en universidades públicas de toda España, en el marco del programa María Goyri, y de los que Aragón recibirá 3,7 millones para 94 contratos. Dado que es una financiación para los campus públicos, será la Universidad de Zaragoza la receptora.

Todas las comunidades autónomas han participado esta vez en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), después que el pasado julio se suspendiera la misma por la ausencia de las comunidades gobernadas por el PP, que aludieron a la crisis de los incendios para no acudir, y que provocó el retraso del reparto, según lamentó entonces el Ministerio.

"En julio, el PP bloqueó 150 millones de euros destinados a reforzar la unidad pública. Hoy, ese bloqueo queda atrás y el acuerdo sale adelante. Porque defender la universidad pública no es solo decirlo: es poner recursos, cuidar a quienes enseñan e investigan y abrir oportunidades para las próximas generaciones", ha celebrado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una publicación en X.

Asimismo, en una reunión telemática presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, junto al secretario general de Universidades, Francisco García, se ha acordado la distribución económica con los votos a favor de todas las comunidades autónomas a excepción de Illes Balears, que ha votado en contra.

Con este reparto económico, es la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo del salario del profesorado universitario, en el marco de una competencia "que está transferida a las comunidades autónomas", según explica el Ministerio en un comunicado.

Los fondos adjudicados a cada autonomía son: 21 millones de euros para Andalucía; 3,7 millones para Aragón; 1,2 para Asturias; 1 para Illes Balears; 5,4 para Canarias; 1,1 para Cantabria; 11 para Castilla y León; 4,2 para Castilla-La Mancha; 34,8 para Cataluña; 17,8 para la Comunitat Valenciana; 2 para Extremadura; 4,2 Galicia; 160.435 euros para La Rioja; 28,3 para Madrid; 5,2 para Murcia; 1,8 para Navarra; y 6 millones para el País Vasco.

Por su parte, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha celebrado que se haya "desbloqueado" el reparto y ha instado al cumplimiento íntegro de los acuerdos consensuados por las administraciones, el "pilar fundamental sobre el que se sostienen tanto la lealtad institucional como la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas", han asegurado en un comunicado.

El Gobierno, a través del MICIU, puso en marcha el Programa María Goyri para incorporar un total de 5.638 profesores y profesoras ayudantes doctor a las universidades públicas del país de manera progresiva hasta 2028, un 70 % más de los que había en el curso 2023-2024.

De esta forma, el programa financiará durante seis años 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en España, que ya se han contratado y supondrán un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo.

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Además, este programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragan las comunidades autónomas con una aportación adicional de 600 millones de euros.