La vuelta a la rutina también se nota en las oficinas de Avanza: largas colas para renovar los abonos

Las oficinas de Avanza Zaragoza en el Centro Comercial Independencia viven estos días unas jornadas marcadas por las largas colas y las esperas de los ciudadanos. Desde primera hora de la mañana se generan colas de una media hora de espera para que los usuarios puedan renovar o conseguir sus abonos de transporte mensuales, trimestrales o anuales.

Esta estampa se repite año tras año por estas fechas, ya que con el inicio del curso escolar y la vuelta a la actividad laboral, aumenta el número de zaragozanos que se acercan hasta este lugar para actualizar sus títulos de transporte. Aunque las esperas de las jornadas se mantienen extensas, las nuevas tecnologías permiten realizar gran parte de los trámites vía online, evitando las complejas situaciones que se han llegado a vivir para hacer este trámite.

El horario de atención al público comienza a las 9.30 horas hasta las 14.00 horas en el turno de mañana, mientras que por la tarde, va desde las 17.00 horas hasta las 20.00. Aun así, en jornadas de alta afluencia acudir dentro de ese horario no garantiza poder completar las gestionas por las largas colas.

La renovación de los abonos concentra buena parte de la demanda de las jornadas. El título de 30 días tiene un precio general de 29,05 euros, mientras que el de 90 días cuesta 76,35 euros y el anual asciende a 262,10 euros. Pero, los usuarios pueden acceder a diferentes tarifas bonificadas según sus circunstancias, entre ellas, figuran descuentos para familias numerosas, personas con discapacidad, titulares del Carné Joven o beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (RAI) e Ingreso Mínimo Vital. En algunos de estos casos, estas bonificaciones reducen notablemente el precio de los abonos.

La tarjeta sencilla Bus mantiene su coste de siete euros y permite realizar viajes a 0,55 euros. Por su parte, el billete sencillo tiene un precio de 1,70 euros en ruta general y en línea nocturna se sitúa en un euro. El abono infantil para menores de entre 8 y 14 años es gratuito.