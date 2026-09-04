Dos centros de menores de Zaragoza refuerzan su seguridad privada por "163 percances en 4 meses"

El Centro de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) de Torrero y el Centro de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIMA) del barrio rural de Movera, en Zaragoza, cuentan desde este mes de septiembre con seguridad privada, después de registrar un total de "163 incidencias por delitos y alteraciones de convivencia" entre mayo y agosto, según los datos que ha ofrecido el vicepresidente y consejero de Desregulación y Bienestar, Alejandro Nolasco, quien ha informado este viernes en Teruel de la puesta en marcha de este refuerzo, que cuenta con dos vigilantes en cada centro.

En el CATIM Torrero comenzaron a prestar servicio el 1 de septiembre, mientras que en CAIIMA Movera lo han hecho este viernes, 4 de septiembre. Según ha detallado, los vigilantes trabajan nueve horas de domingo a jueves, entre las 14.30 y las 23.30 horas, y diez horas los viernes y sábados, de 14.00 a 00.00 horas. Sus funciones serán las contempladas en la normativa de seguridad privada, entre ellas realizar registros y comprobaciones de identidad, así como avisar a la Policía cuando se produzcan situaciones graves.

Nolasco ha defendido que el objetivo es "proteger a todas las personas que se encuentran en estos centros" y ha señalado que la medida responde a la conflictividad registrada en ambos recursos, con 93 incidencias en el CATIM Torrero y 70 en el CAIIMA de Movera.

"Solo por una incidencia ya nos parecería demasiado, pero hemos tenido 163", ha asegurado el vicepresidente, que ha considerado que se trata de una cifra que "es una barbaridad", al tiempo que ha precisado que muchas de estas situaciones requieren asistencia policial y que en algunas ocasiones se han producido heridos.

El vicepresidente ha señalado que existen "algunos menores que son violentos", aunque ha recalcado que "no todos los menores acogidos" lo son, y ha advertido de que estas conductas afectan tanto a otros menores como a los profesionales encargados de su educación y cuidado.

Nolasco ha explicado que ante esta situación podía "hacer que no pasa nada y mirar para otro lado" o "tratar de afrontar el problema, admitir la situación de inseguridad y de conflictividad" y buscar soluciones dentro del marco legal, y ha asegurado que el Ejecutivo ha optado por esta segunda vía "para proteger la vida de las educadoras y de todos los menores internos".

El Gobierno de Aragón quiere ampliar la vigilancia a otros centros

Nolasco ha indicado que estos dos centros son los primeros en incorporar seguridad privada por ser "los más conflictivos" y ha avanzado que el Ejecutivo pretende ampliar progresivamente la vigilancia, de 24 horas y "en todos los centros". El vicepresidente ha defendido que "el precio de lo que va a costar va a ser ridículo en comparación a las tragedias que se pueden evitar".

Noticias relacionadas

Los efectivos, como han subrayado fuentes del departamento, desarrollarán sus funciones conforme al artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada.