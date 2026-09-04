El CEO de Peugeot visita Stellantis Figueruelas y la pone de ejemplo de "industria europea saludable"

El consejero delegado de Peugeot, Alain Favey, ha visitado este jueves la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), que es estratégica para el futuro de la marca francesa y que afronta una nueva etapa industrial con el lanzamiento de la tercera generación de uno de sus principales modelos, el 208. Este será además el coche con el que la fábrica aragonesa estrenará por primera vez en el grupo la nueva plataforma STLA One, con la que la compañía pretende ganar eficiencia y reducir costes. Tras conocer la factoría, el alto directivo la ha ensalzado como ejemplo del futuro del sector.

"¿Por qué es vital para nuestro continente una industria a utomovilística europea saludable? Bueno, visitar la fábrica de Stellantis en Zaragoza ofrece una buena respuesta a esta sencilla pregunta", ha señalado en una publicación difundida en su perfil de LinkedIn, en la que comparte sus impresiones tras conocer la planta y reunirse con Susana Remacha, directora de la factoría aragonesa, y su equipo.

Favey ha destacado especialmente "el trabajo de los 3.000 empleados" de la factoría zaragozana, que "producen nuestro superventas", el Peugeot 208, "con los más altos estándares de calidad y productividad". El responsable de la marca francesa también ha puesto en valor la capacidad de innovación de la planta, su transformación energética y el ecosistema industrial que está creciendo a su alrededor.

Los planes para el Peugeot '208'

La visita se produce pocos meses después de que Stellantis confirmara que Figueruelas será la primera fábrica del grupo en estrenar la nueva plataforma STLA One. El Peugeot 208 será el encargado de inaugurar esta arquitectura industrial, que sustituye y absorbe las funciones de la anterior STLA Small y permitirá al grupo fabricar modelos de diferentes segmentos y tecnologías con el objetivo de reducir costes y ganar competitividad.

El CEO de Peugeot durante su visita a la planta de Stellantis en Figueruelas. / El Periódico

El nuevo 208 comenzará a producirse en Zaragoza a partir de 2027 y supondrá el relevo de la generación actual, que llegó a las líneas de Figueruelas en otoño de 2023. La planta aragonesa fabrica actualmente las versiones eléctrica, híbrida y térmica del utilitario, consolidando al modelo como uno de los principales pilares de su actividad.

La relación entre el 208 y Figueruelas ha estado marcada, además, por un elevado grado de discreción. La adjudicación del modelo se produjo después de una pugna industrial en la que Francia presionó para mantener su producción en el país. Durante meses, Stellantis evitó confirmar públicamente el nombre del vehículo y el proyecto fue identificado internamente como P-21. Finalmente, Zaragoza se hizo con el modelo y ahora también acogerá su próxima generación.

Renovables y una gigafactoría junto a la planta

Durante su visita, Favey también destacó la transformación energética de Figueruelas. En el mensaje que ha difundido en la citada red social, ha recordado que se abastece de electricidad a través de tres aerogeneradores y una planta fotovoltaica instalados en el entorno de la planta y que el 80% de la energía necesaria para producir los vehículos procederá próximamente de fuentes renovables.

El directivo francés señaló asimismo la construcción, justo al lado de la planta, de la gigafactoría de baterías de CATL. A su juicio, esta instalación permitirá incorporar nuevas capacidades industriales a la región y reducirá tanto las necesidades de transporte como las emisiones de CO₂ asociadas al suministro de componentes.

Colaboración con la universidad

Favey puso también como ejemplo un proyecto desarrollado en colaboración con universidades locales para probar nuevas tecnologías destinadas a mejorar el control de calidad y la logística de los vehículos. "Conocerlos hoy fue inspirador y alentador para el futuro de nuestra industria", concluyó el CEO de Peugeot tras reunirse con el equipo directivo de la planta.

La visita supone así un respaldo a una fábrica que se prepara para convertirse en la avanzadilla de Stellantis en la implantación de la STLA One. El 208 será el primer modelo que salga de sus líneas bajo esta nueva arquitectura, mientras que el futuro Corsa de Opel, cuya continuidad en Zaragoza también ha sido anunciada por el grupo, está llamado a compartir protagonismo con su hermano francés en la próxima etapa de Figueruelas.