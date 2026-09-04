El sector tecnológico
Génova reúne a las autonomías para hacer frente común contra el decreto que criba los centros de datos
La formación política considera que el real decreto del Gobierno central pone en riesgo inversiones millonarias y la competitividad de territorios como Aragón y Madrid, que presentarán sus propias alegaciones
M. C. L.
La dirección nacional del Partido Popular reunió el pasado lunes a dirigentes de las 11 comunidades autónomas que gobierna en busca de una posición común para oponerse al proyecto de real decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner coto al desembarco de los centros de datos. La nueva normativa, tal y como está concebida, impacta sobremanera en dos territorios, Aragón y Madrid, que aglutinan la mayoría de las milmillonarias inicitativas tecnológicas que quieren instalarse en el país.
Al encuentro, celebrado de forma discreta, según recoge el diario El Mundo y confirman fuentes de los populares a este diario, asistieron los consejeros autonómicos responsables de la materia, que, en el caso aragonés, corresponde a la consejera de Economía, Eva Valle, junto a su jefe de gabinete, que estaban en aquel momento en el congreso Ametic de Santander, donde precisamente se dan cita los gigantes del sector tecnológico, por lo que concurrieron por vía telemática.
La reunión, celebrada de urgencia bajo el paraguas de la vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular que dirige Alberto Nadal, aunque los equipos de los Ejecutivos aragonés y madrileños son los que encabezan el trabajo de las alegaciones, que presentarán por separado. Los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, que sacaron a audiencia pública el borrador del real decreto por el procedimiento de urgencia con el fin de aprobarlo lo antes posible, han ampliado el plazo para presentar alegaciones hasta el jueves 10 de septiembre, dado que inicialmente tan solo concedieron siete días para presentar recursos.
La consejera de Economía del Gobierno de Aragón ha indicado este jueves que siguen trabajando "depurando" el texto de alegaciones al real decreto que propone una criba a los centros de datos en el país, que "pone en riesgo inversiones que son muy importantes para el futuro de la economía aragonesa".
En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la sede de Cepyme Aragón, Valle ha insistido en la idea de que este proyecto de real decreto "incluso parece dirigido precisamente a las inversiones de Aragón", por lo que es "crítico" para el Gobierno autonómico presentar alegaciones. Unas alegaciones, ha continuado, que pongan de manifiesto "el riesgo real de deslocalización de inversiones, no sólo fuera de Aragón sino fuera de España".
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