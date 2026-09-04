Un gigante británico compra una empresa de Utebo que trabaja para las grandes cadenas de hoteles

Una multinacional británica cotizada en la bolsa de Londres y con una facturación mundial cercana a los 12.000 millones de libras acaba de poner el foco en una pequeña empresa industrial de Utebo (Zaragoza) especializada en equipamiento para hoteles y residencias. La operación, cerrada este verano y comunicada esta semana, se enmarca en la estrategia de crecimiento mediante adquisiciones con la que el grupo está reforzando su presencia en España.

La compañía adquirida es Ghessu Bath, fabricante y comercializadora de accesorios y equipamiento de baño con instalaciones en el polígono industrial La Casaza de Utebo. Su nuevo propietario es Bunzl, uno de los grandes grupos internacionales de distribución de productos y servicios para empresas, que ha incorporado la firma aragonesa para complementar su negocio dirigido al sector de la hostelería en España. La adquisición se completó en julio y se ha formalizado en los últimos días. Bunzl Distribution Spain se ha convertido en socio único de la firma aragonesa, tras la salida del anterior órgano de administración.

Daniel Tovar Lapuente, máximo responsable de Bunzl en España y director general del grupo para el sur de Europa, pasa a ser el nuevo presidente de la firma aragonesa, que cerro el año pasado con una facturación de 7 millones de euros, según datos del grupo inglés, que dio a conocer la operación corporativa en su balance de resultado de 2026, aunque no desveló el importe de la misma. Vicente Fernández Morcillo, uno de los directivos históricos de Ghessu Bath desde su fundación en 2009, se mantiene como consejero.

Ghessu ronda actualmente los 20 trabajadores frente a los diez que tenía hace una década, cuando ya había comenzado a hacerse un hueco en los mercados internacionales. La compañía nació hace 17 años, aunque lo hizo al amparo de un grupo de empresas con más de 25 años de experiencia en la manipulación del metal. Desde entonces ha evolucionado desde la fabricación por encargo hacia un modelo que combina producción propia, comercialización y distribución internacional.

Grande en exportaciones

Su crecimiento fue especialmente visible en sus primeros años. En 2016, cuando recibió el Premio a la Exportación de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza en la categoría de Emprendedor Internacional. Ghessu tenía entonces diez empleados, facturaba casi 4 millones de euros y destinaba ya buena parte de su producción a mercados exteriores.

La empresa se fundó en 2009 y tiene una plantilla que ronda los 20 trabajadores. / Ghessu

La internacionalización se convirtió desde el principio en una de las señas de identidad de la compañía. La cartera de clientes llegó a incluir grandes cadenas hoteleras como Barceló, NH, AC by Marriott, Iberostar, Sheraton, RIU, Vinci, Hard Rock y Hilton, además de operadores del sector geriátrico. Sus productos han viajado a mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Oriente Medio y África.

Fue determinante su salto al denominado canal contract, el segmento especializado en suministrar soluciones para proyectos de arquitectura, interiorismo, hoteles, residencias y colectividades. La empresa amplió progresivamente su catálogo para ofrecer no solo accesorios de baño, sino también equipamiento para las habitaciones. Su modelo se apoyaba en la capacidad para fabricar piezas especiales y adaptar materiales, medidas y acabados a las necesidades de cada proyecto.

Proyectos para hoteles

Entre los proyectos que ha desarrollado la compañía figuraban establecimientos de grandes cadenas internacionales. Ghessu fabricó en Aragón los accesorios de baño para un hotel de RIU en Sri Lanka y productos a medida para el Grand Palladium Costa Mujeres, en México, un complejo de 2.500 habitaciones. También trabajaba en pedidos para RIU en Maldivas y en proyectos de Barceló en Marruecos.

La internacionalización llegó a adquirir un peso considerable. En 2018 la empresa alcanzó una facturación exterior de 6 millones procedente de destinos como México, Sri Lanka, Islas Mauricio, Brasil, Marruecos o San Petersburgo.

Un gigante de la distribución

Bunzl es un grupo internacional especializado en distribución de productos no alimentarios para empresas, con actividad en ámbitos como higiene y limpieza, foodservice, packaging, equipos de protección, material sanitario y equipamiento para hostelería. En 2025 alcanzó unos ingresos de 13.770 millones de euros (11.845 millones de libras) y mantiene una estrategia de crecimiento basada de forma muy significativa en las adquisiciones.

La compañía británica ha realizado más de 230 adquisiciones desde 2004, con más de 6.000 millones de libras de inversión comprometida en esas operaciones. España se ha convertido en uno de los mercados donde esta estrategia ha tomado mayor velocidad. Bunzl desembarcó en el país en 2007 con la compra de Iberlim, una distribuidora de productos de limpieza e higiene próxima a Barcelona.

En los últimos años el ritmo se ha acelerado su presencia en el mercado español. En 2023 adquirió, entre otras, Irudek, especializada en protección frente a caídas, y La Cartuja Complementos Hostelería, mientras que en 2024 incorporó nuevas compañías de embalaje (packaging) y distribución de productos de higiene. En 2025 sumó Quindesur, distribuidor de foodservice y productos de limpieza e higiene con fuerte presencia en el sur de España, y Anta y Jesús, especializada en limpieza e higiene en el noroeste.

La expansión ha llevado al grupo a superar los 470 millones de euros de facturación en España en 2025 y a contar con más de un millar de trabajadores, según los datos difundidos por el grupo. Bunzl defiende un modelo descentralizado en el que las empresas adquiridas mantienen autonomía comercial, mientras se benefician de las sinergias de compra, tecnología, digitalización y otros servicios corporativos.

La compañía británica ve todavía recorrido para seguir comprando en España. Su estrategia se dirige hacia empresas rentables y bien gestionadas que puedan complementar su cartera de productos o abrirle nuevos segmentos de clientes. La operación con Ghessu encaja en esa filosofía. Bunzl ha explicado que la compañía zaragozana complementa su negocio de hostelería -sector hospitality- en España.

En sus resultados del primer semestre de 2026, Bunzl subraya además que España "fuerte crecimiento", impulsado por los negocios de embalaje y seguridad, y una mejora continuada del rendimiento en nuestras actividades on line. También recalca que las adquisiciones continúan siendo una prioridad.