El Gobierno de Aragón vuelve a negarse a acoger menores de Ceuta: "Parece que Sánchez buscaba una invasión y la ha tenido"

La política migratoria y la crisis humanitaria desatada en Ceuta tras la llegada de unos 80.000 inmigrantes a finales del pasado mes de julio marcan el inicio del curso político en Aragón. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, su vicepresidente, Alejandro Nolasco, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, han culpado al presidente Pedro Sánchez de la llegada masiva de inmigrantes. Y desde el Ejecutivo aragonés, por boca de su vicepresidente, se han vuelto a negar a acoger a algunos de los cientos de menores migrantes que siguen en Ceuta desde la llegada masiva de julio.

El primero en hablar ha sido el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, que ha aseguarado que "no vamos a aceptar ningún reparto impuesto por este Gobierno" y ha calificado de "extorsión" y "chantaje" el reparto de menores que están saturando los servicios ceutís.

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, en su comparecencia en Teruel este viernes. / Gobierno de Aragón

"Ellos quieren seguir repartiendo inseguridad y ruina por toda España y eso no lo vamos a consentir", ha asegurado. Así, ya ha avanzado que seguirán luchando "con todas las vías legales a nuestro alcance" en contra de los traslados de menores que se siguen produciendo. De hecho, ha sacado pecho de que el Gobierno de Aragón recurre "todos los expedientes de envío de menores y 17 de 17 veces hemos ganado la sentencia". "Ahora lo que hay que hacer es luchar para que se ejecuten esas sentencias y poder repatriar a esas personas", ha insistido.

El presidente aragonés, el líder popular Jorge Azcón, ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo central por su "parálisis y su dejadez". "No solo es un Gobierno incapaz de pararlo, sino que ha sido un Gobierno incapaz de resolver la crisis, con ministros dando versiones contradictorias", ha denunciado. Por eso, ha pedido que Pedro Sánchez "pague en los juzgados" su respuesta a la crisis de Ceuta. "Nos duele ver a España en estas condiciones, con un Gobierno vendido a otros intereses, los intereses personales de Pedro Sánchez", ha insistido Azcón.

Nolasco: "El Gobierno buscaba una invasión y la ha tenido"

Nolasco ha ido más allá. El líder de la ultraderecha en Aragón ha asegurado que "el Gobierno buscaba una invasción y parece que la ha acabado teniendo". "¿Qué es lo que se esperaba con esto?", se ha preguntado Nolasco.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, se ha encargado de clausurar la Escuela de Verano del PP, en Tarazona, junto al presidente Azcón. Allí ha asegurado que fue la "negligencia" del presidente de España, Pedro Sánchez, quien provocó la "invasión" de Ceuta a finales de julio, y que es ahora su "indolencia" lo que está agravando las consecuencias.Nolasco:

Miguel Tellado, secretario general del PP, este viernes en Tarazona. / PP Aragón

En su intervención en la clausura de la Escuela de Verano del PP de Aragón, Tellado ha agregado que en el origen de la crisis que vive la ciudad autónoma por la llegada de miles de personas migrantes a nado está la "política de brazos abiertos" de España a quienes entran ilegalmente en el país, pero también que el Gobierno "desoyó" los avisos del Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional. Después, ha agregado, el Gobierno fue "incapaz de reaccionar" y se sumió en una "huelga de brazos caídos" mientras un "río incesante" de personas entraba en España.

Ha censurado que Sánchez se fuera "un mes" de vacaciones y que tardara ese tiempo en nombrar un mando único y en aceptar ayuda de la Unión Europea y ahora "sigue totalmente sometido al régimen de Marruecos", incluso "con informes sobre la mesa que acreditan la responsabilidad marroquí en la invasión", ha asegurado Tellado.

El secretario general del PP ha lamentado que el Gobierno haya puesto "todos los medios" para agilizar las "regularizaciones masivas" pero "apenas mueva un dedo" para agilizar los retornos "de los invasores". Y ha concluido que Sánchez es "culpable" de todo lo que ha sucedido por "incompetente, cómplice y mentiroso" y por eso, ha vaticinado, "pagará, en los juzgados y en las urnas" porque España ha dicho "hasta aquí hemos llegado".

Azcón: "El Gobierno de España no defiende a España"

El presidente aragonés ha sido contundente con la gestión del Gobierno central de la crisis en Ceuta y ha aprovechado la Escuela de Verano del PP para insuflar ánimos a los suyos en este año electoral. "En los momentos más complicados de la historia del país, la diferencia es que hasta ahora los Gobiernos de España defendían el país y sus instituciones. Pero ahora, desde los indultos hasta la crisis de Ceuta, el interés personal del presidente del Gobierno está por encima del interés general", ha denunciado Azcón, quien ha asegurado que no se trata de solo de una crisis migratoria, sino que es "una crisis de seguridad, de soberanía, de integridad".

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"En Aragón lo sentimos porque esta es la crisis de toda España", ha continuado Azcón, que ha prometido que "cuando gobierne Feijóo se sabrá toda la verdad de por qué Sánchez vive arrodillado ante el reino de Marruecos".