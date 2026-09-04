La jueza que investiga el incendio de Las Peñas de Riglos pide información sobre las obras donde se originó el fuego

La jueza que investiga el incendio de Las Peñas de Riglos, que calcinó más de 14.000 hectáreas —los efectos alcanzaron las 18.000—, ha abierto una nueva pieza separada de responsabilidad civil y ha requerido a las distintas Administraciones que cuantifiquen los gastos y daños que ocasionó el peor incendio de la historia en Aragón, que obligó a desalojar 19 localidades y a más de un millar de vecinos. La instructora ha solicitado al Gobierno de Aragón una relación de los trabajos adjudicados al contratista, al subcontratista y a la UTE encargada de las obras de modernización de la A-132, donde se originó el fuego.

Así consta en el sumario, tal y como ha adelantado EFE, que se completa con las imágenes del punto exacto donde se originó el incendio y en las que se observa a una persona en la parte superior izquierda, con un chaleco amarillo, que se agacha en una zona de arbustos. Se trata de una campa de acopio de materiales de las obras de reforma de la A-132. Poco después, y ya sin la persona en la imagen, surge una llama en la misma zona donde poco antes estaba este operario y acaba desatando el fuego.

Arriba, a la izquierda, se observa a una persona en el lugar donde luego se originó el fuego. / EL PERIÓDICO

Ayer, el Gobierno de Aragón solicitó al Tribunal de Instancia número 3 de Jaca la prisión provisional comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, la libertad eludible mediante el pago de una fianza de 100.000 euros para el investigado por el incendio de Santa María de la Peña, un joven colombiano de 28 años. Lo hizo un día después de que el primer Consejo de Gobierno del curso político acordara su personación como acusación particular en la causa.

Ahora, la jueza da un paso más en la investigación y ha solicitado al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón una valoración de los gastos derivados de la extinción y de los daños causados al medio ambiente, incluidos los sufridos por la flora, la fauna, la biodiversidad, los ecosistemas, los suelos, las aguas, el paisaje y el patrimonio natural, además de una relación de los propietarios y municipios afectados.

El mismo requerimiento lo han recibido la Diputación Provincial de Huesca y la Administración General del Estado. En este caso, les ha solicitado que cuantifiquen los gastos asumidos en las labores de extinción, y a Protección Civil, una relación de las personas que tuvieron que ser evacuadas, realojadas o desplazadas como consecuencia del incendio.

El origen del fuego

El origen del fuego parece estar claro: la campa de acopio de materiales de las obras de modernización de la carretera A-132. Es por ello por lo que la jueza ha reclamado a la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón una relación de los trabajos adjudicados al contratista, al subcontratista y a la UTE encargada de las obras de modernización de la A-132; a la empresa subcontratada, documentación relativa a sus pólizas de responsabilidad civil; y a la Inspección de Trabajo de Huesca, información sobre los protocolos de seguridad y prevención de incendios aplicables a los trabajos.

En los vídeos, publicados por este diario, puede verse cómo una persona, con chaleco amarillo, se agacha en una zona de arbustos donde, poco después y ya sin esta persona en la imagen, surge una llama. Son dos vídeos los que aparecen en el sumario y no son continuos porque las cámaras se accionan por sensores de movimiento, por lo que la secuencia «no es continua».

Una de las carreteras afectadas por el incendio declarado en Las Peñas de Riglos. / Pablo Ibáñez

Atendiendo a las imágenes, según consta en el sumario, a juicio del tribunal se puede demostrar la «pasividad» o «falta de actuación» de esta persona, según se recogió en el auto de libertad.

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La Audiencia Provincial de Huesca condicionó la libertad de este joven colombiano de 28 años al cumplimiento de varias medidas cautelares, como la prohibición de salida del territorio nacional, la entrega del pasaporte y la fijación de domicilio y de teléfono para ser localizado. Además, P. A. M. U. debe comparecer y firmar en el Juzgado de Guardia todos los lunes, miércoles y viernes, ya que carece de arraigo.