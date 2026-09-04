Nolasco (Vox) rechaza tensiones internas tras la dimisión de la gerente del IASS y carga contra CCOO

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha comparecido por primera vez en este curso político y cuatro días después de que la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero, presentara su dimisión por "motivos personales" y trascendieran las tensiones internas por los posicionamientos y decisiones políticas que está adoptando el propio Nolasco en un área tan sensible como es la de menores.

Trabajadores del organismo consultados por este diario y el sindicato CCOO hicieron pública la situación de tensión interna que ahora el vicepresidente ha negado y ha rechazado explicar públicamente en una rueda de prensa ofrecida este viernes, en Teruel.

El vicepresidente del Gobierno ha confirmado que Tejero volverá a ser la jefa del Servicio de Menores, puesto que ocupaba antes de ser elegida como directora del IASS, a finales del pasado mes de mayo.

Marta Tejero, cuando fue elegida directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. / Gobierno de Aragón

Críticas a CCOO

"Lo que nos dijo Marta Tejero es que se iba por motivos personales, ella vuelve a ser jefa de servicio de servicio de de menores y lo que tenemos que hacer como lógico es agradecer la labor de lo que ha hecho hasta ahora y desearle muchísima suerte en su jefatura de servicio que ya conoce porque viene de ella", ha expresado Nolasco, en línea con el comunicado oficial trasladado por la propia consejería cuando se dio traslado de la dimisión.

El también consejero de Bienestar Social ha centrado sus dardos en el sindicato Comisiones Obreras, que denunció tensiones y malestar entre los trabajadores del IASS. Unas denuncias que este diario también comprobó de trabajadores del organismo.

"Me llama mucho la atención que los sindicatos que no se manifiestan cuando sube la luz más que nunca, y no se manifiestan cuando estamos ante una crisis de seguridad como nunca, cuando Ceuta ha sido invadida, cuando los españoles hoy son más pobres que ayer y cada día más, que esos sindicatos solo se manifiesten o hagan declaraciones en base a cosas que ellos mismos se inventan o dicen", ha denunciado Nolasco, que ha asegurado que el único objetivo del sindicato es "desgastar y erosionar al Gobierno".

Nolasco se ha limitado a decir que desconoce las "situaciones subjetivas de cada uno de los trabajadores" y ha recalcado que se trata de "una campaña de este sindicato para intentar hacer daño al departamento porque sabe que lo estamos haciendo bien".

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A pesar de las críticas recibidas durante todo el verano por entidades del tercer sector y por los trabajadores de los centros de menores o el Colegio de Educadores Sociales de Aragón, Nolasco no ha hecho autocrítica ya circunscrito las denuncias a esa "campaña" de CCOO. Y ha asegurado que responde a la "lucha contra la inmigración ilegal del Gobierno" que hace que los "sindicatos y partidos de izquierda" quieran erosionar al Ejecutivo.