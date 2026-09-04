Numerosos pueblos del entorno de las Peñas de Riglos todavía tienen problemas de abastecimiento de agua tras el incendio

El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA) –dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Turismo-, está desarrollando un programa de actuaciones para recuperar, reforzar y mejorar los sistemas de abastecimiento de agua afectados por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos. Los trabajos responden tanto a los daños directos sufridos por algunas infraestructuras como a la necesidad de reforzar la vigilancia de las captaciones ante los posibles efectos de las cenizas y las escorrentías posteriores al incendio.

La situación es diferente en cada municipio. Mientras en algunos casos se han detectado daños materiales en infraestructuras, en otros es necesario reforzar los sistemas de tratamiento o mantener un seguimiento de la calidad del agua.

Una de las principales actuaciones será la instalación de sistemas de control en continuo en 18 de los 20 núcleos afectados, ya que los otros dos ya disponían previamente de estos equipos. Estos sistemas permitirán realizar un seguimiento en tiempo real de parámetros relacionados con la calidad del agua y detectar con mayor rapidez cualquier incidencia, reforzando la capacidad de respuesta de los responsables municipales.

Actuaciones concretas

Entre las actuaciones previstas, en Santa Cruz de la Serós el Instituto Aragonés del Agua ha definido la instalación de una nueva planta de tratamiento de agua potable que permitirá reforzar las garantías sobre la calidad del abastecimiento para toda la población.

En Atarés, donde el incendio dañó parte de la conducción de la captación, se repondrá parte de la conducción y se mejorará su protección en el tramo no enterrado. Además, se está estudiando la instalación de un sistema específico de tratamiento del agua.

También está prevista una nueva instalación de tratamiento en Arbués. Las inspecciones posteriores han permitido comprobar que algunos elementos que inicialmente se consideraban afectados se encuentran en buen estado, por lo que las actuaciones podrán centrarse en reforzar el tratamiento del agua.

En La Peña Estación, Triste y Yeste el abastecimiento se reforzará mediante la puesta en servicio de un pozo alternativo, que permitirá contar con una fuente adicional de suministro y reducir la dependencia de las captaciones superficiales, más sensibles a los siniestros u otros fenómenos catastróficos.

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Asimismo, se realizarán trabajos de limpieza y desinfección en las infraestructuras de Centenero y Anzánigo. También se actuará en la balsa de Osia, que sufrió daños durante las labores de extinción. Está prevista la reparación de las instalaciones afectadas y una revisión completa de la infraestructura para determinar si son necesarias actuaciones adicionales