El PP Aragón calienta el inicio del curso político electoral: "Ganar las municipales es el camino para ganar las generales"

Ya no hay compases de espera y el Partido Popular de Aragón quiere poner toda la maquinaria en marcha para volver a ganar las elecciones municipales de mayo de 2027. Este inicio del curso político marcado por el nuevo ciclo electoral ha sido bautizado por el líder del PP en la comunidad como "el curso político del cambio político". Jorge Azcón ha animado a los suyos para poner en marcha una maquinaria electoral que les permita repetir o ampliar los buenos resultados que obtuvieron en mayo de 2023 y que tiñeron de azul la práctica totalidad de las principales instituciones aragonesas, salvo la Diputación Provincial de Zaragoza. Una plaza que ahora quieren conseguir.

El presidente del Gobierno de Aragón ha asegurado desde Tarazona, en la Escuela de Verano del PP, que "ganar las elecciones municipales es el camino para ganar las elecciones generales". Y que ganar las generales "es el camino para ganar las municipales". Porque a día de hoy no se sabe qué cita llegará primero para marcar el paso de la siguiente.

Para Azcón, este es "posiblemente el momento más importante que hayamos vivido en décadas en este país", por lo que los próximos meses "son especialmente importantes" porque "nos jugamos muchísimo como nación", ya que "nos jugamos poder dar un cambio político a este país del que seguro que se beneficiarán los aragoneses, todos los españoles", ha defendido.

El presidente de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, en la Escuela de Verano del PP 'Antonio Torres', en Tarazona. / PP Aragón

Rodeado de los principales cargos del PP en la Escuela de Verano de Tarazona, como las alcaldesas de las tres capitales provinciales, la secretaria general, Ana Alós; el eurodiputado Borja Giménez Larraz; y respaldado por el secretario general del partido, Miguel Tellado, Azcón ha querido apretar a los suyos para que nadie se relaje a nueve meses de las elecciones. "Hay que acelerar y el partido debe estar activo al ciento veinte por ciento", ha insistido.

El reto de mantener los resultados de 2023

Azcón no ha ocultado el "reto inmenso" de mantener los resultados de 2023. "No solamente es el curso político en el que Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel y España necesitan que haya un cambio, sino que es el año en el que muchos de los alcaldes tienen que revalidar su posición, en el que muchos de los que hoy están en la oposición queremos que sean alcaldes", ha insistido.

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Así, se ha marcado el objetivo de conseguir también que la DPZ caiga del lado del PP y "cambie de signo político" y que la DPH y la DPT sigan gobernadas por el PP. "El cambio político llega de la mano del PP, es el compromiso que vamos a ofrecer a los aragoneses y a todos los españoles, trabajar para que el cambio signifique un futuro mejor, como lo estamos haciendo en Aragón", ha defendido Azcón, que se ha comprometido a que, cuando Feijóo gobierne "se sabrá toda la verdad" de lo ocurrido en Ceuta. Y ha zanjado asegurando que "Aragón está mejor que en 2023", criticando "el ruido y las declaraciones" de los partidos de la izquierda.