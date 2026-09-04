El pueblo de Huesca elegido por BonÀrea para abrir una nueva tienda que consolida su expansión en Aragón

El grupo bonÀrea Agrupa inaugura hoy, viernes, 4 de septiembre, la apertura de su primera tienda en Sabiñánigo(Huesca). Ubicado en la calle Biescas, 70, y en una localidad de 9.695 personas, este nuevo establecimiento consolida la presencia de la marca comercial agroalimentaria en Aragón y " representa un hito importante en la estrategia de expansión".

Este nuevo supermercado es el primero que abre sus puertas en la comarca del Alto Gállego, siendo la de Jaca, a casi 20 kilómetros, la más cercana hasta ahora. Con esta nueva apertura, BonÀrea suma ya 95 tiendas en 53 municipios de Aragón. A nivel provincial, este supermercado supone ya la decimosexta incorporación en Huesca en 14 municipios. En Teruel suma 10 tiendas en 9 municipios y, en la de Zaragoza, 69 locales en 30 localidades. Esta inauguración refleja la voluntad del grupo de combatir la falta de servicios esenciales en el medio rural aragonés, evitando desplazamientos innecesarios a los vecinos de la comarca y promoviendo la actividad económica local.

Imagen recurso tienda bonÀrea / bonÀrea

Una de las filosofías que caracteriza a la compañía es garantizar los mismos precios de venta independientemente de la ubicación geográfica del cliente o del volumen de población del municipio. Con esta inauguración, bonÀrea refuerza significativamente su red comercial en la provincia de Huesca, donde ya suma un total de 17 tiendas. El nuevo establecimiento dispone de una amplia superficie de venta de 300 m² y ofrece un surtido de aproximadamente 2.400 productos. Además, su puesta en marcha ha generado la creación de 7 nuevos puestos de trabajo.

Incorporación de una gasolinera

La compañía pondrá en marcha en los próximos días varios espacios que servirán de atractivo para los residentes en la zona, puesto que el recinto nace con una clara vocación de ofrecer un servicio integral y completo a los clientes. Por este motivo, el espacio incorporará una gasolinera bonÀrea y dispone de plazas de aparcamiento exclusivas. Con el objetivo de mejorar la experiencia de mejorar la experiencia de compra y aportar un servicio de valor añadido, las instalaciones cuentan con una zona habilitada para calentar la comida.

También, comenzará a operar un espacio de juego infantil para que los más pequeños disfruten mientras las familias realizan su compra.

"El Altó Gállego es una comarca clave"

En palabras de Joan Perella, responsable de Expansión y Obras de tiendas de bonÀrea: “La apertura de esta primera tienda en Sabiñánigo es un paso estratégico para nosotros, ya que nos permite dar servicio al Alto Gállego, una comarca clave que hasta ahora no teníamos cubierta de forma directa. Hemos diseñado este establecimiento pensando en la máxima comodidad para los vecinos, ofreciendo en un mismo espacio el supermercado, la estación de servicio y el aparcamiento exclusivo. El objetivo es que el cliente pueda hacer su compra diaria y el repostaje de la forma más fácil, cómoda y en un único desplazamiento”.

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El nuevo establecimiento cuenta con un horario comercial ininterrumpido de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas. Los domingos y festivos, la tienda permanecerá abierta por la mañana, de 9:00 a 14:00 horas.