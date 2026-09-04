Pulso total por Torreciudad: el obispo amenaza con dimitir y el Opus Dei defiende sus derecho sobre la Virgen

Nuevo pulso entre el obispado, el santuario de Torreciudad y la prelatura del Opus Dei, que lo gestiona, por la propiedad de la talla de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, que está previsto que este sábado salga del templo nuevo del santuario y regrese a la ermita románica que ha sido su casa durante mil años, salvo durante los últimos 50, en los que ha estado en el nuevo.

El obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, ha puesto su cargo a disposición si la imagen de la Virgen no se queda en la ermita, "su casa". Lo contrario sería un "expolio", asegura. Mientras, desde el Opus Dei aseguran que para ellos su propiedad "nunca ha estado en discusión" y señalan que "la controversia se refiere al alcance y vigencia de los derechos de uso, custodia y ubicación establecidos mediante acuerdos entre las partes".

A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, esta semana el obispo de Barbastro-Monzón relataba que este 5 de septiembre será uno de esos días "en los que la historia de un pueblo parece detenerse", cuando la imagen vuelva a "cruzar el umbral de su ermita-santuario". "Después de más de 50 años, nuestra Madre retorna a casa", celebró.

Pérez Pueyo considera que "no estamos ante un simple traslado ni ante una simple jornada de celebración", sino que será un momento en el que "un pueblo vuelve a encontrarse con parte de su propia historia". Ahí, coincidiendo con esta celebración, que suma 47 ediciones, el obispo ha vuelto a trasladar la petición de que "Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad permanezca en su ermita-santuario, su casa milenaria". "No pedimos privilegios. Pedimos que la Madre permanezca en su casa de siempre, donde estuvo durante más de mil años, hasta que se la llevaron hace 50", expresa.

El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, durante la homilía que ha pronunciado este lunes. / EL PERIÓDICO

Pero no se sabe si la talla, una vez que salga del templo nuevo, regresará a él o será cedida de nuevo a la diócesis barbastrense, como reclama el obispo. Nadie lo sabe. Pero el obispo ha puesto su cargo a disposición si se produjera el "expolio" que, a su juicio, supondría que la talla siga en manos del Opus Dei y no de la diócesis de Barbastro-Monzón.

Es el último episodio de un pulso que dura ya varios años y en el que llegó a intervenir, según ha publicado El País, el papa Francisco directamente, con cartas de su puño y letra respaldando al obispo Pérez Pueyo. El conflicto no se resolvió durante su pontificado y, ahora, la patata caliente le llega a León XIV, que tiene este espinoso tema por zanjar.

"La Diócesis ha renunciado a todo lo demás"

Pérez Pueyo insiste en que "nadie debe confundir esta petición con intereses de otra naturaleza". "La Diócesis ha renunciado a todo lo demás", subraya. "Hemos renunciado a cualquier compensación económica. No reclamamos el gobierno del nuevo templo, ni sus bienes, ni sus cuentas, ni las entidades o empresas vinculadas a su gestión", señala. Y recuerda que han pedido al papa León XIV que Torreciudad "pueda ser reconocido como santuario internacional dependiente directamente de la Santa Sede, y que sea la propia Santa Sede quien supervise su realidad económica y pastoral".

El papa recibe al obispo de Barbastro en medio de disputa por el santuario de Torreciudad / Vatican Media

"Pero hay una sola cosa que esta Diócesis no puede entregar, a la que unos hijos no pueden renunciar: su Madre, Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad", defiende en un comunicado, tras el cual ha declinado hacer más declaraciones.

Con un conflicto enquistado, por el que el papa Francisco nombró a un comisario plenipotenciario para Torreciudad, Pérez Pueyo considera que "en estos meses he contemplado cómo se transformaba en una especie de mediación entre ellos y la diócesis, como si este pueblo, que esperaba justicia, tuviese que aceptar renuncias en vez de defender sus derechos, que originó precisamente la comisión de Torreciudad".

Así, el obispo Ángel Pérez Pueyo subraya que "la paz de la Iglesia no puede levantarse sobre el silencio de un pueblo al que se pide que renuncie a su propia memoria". Y por eso pone su cargo a disposición si no se produce la cesión de la talla de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad.

Desde el Opus Dei, a través de otro comunicado, responden que la talla "en ningún momento fue apropiada clandestinamente". Subrayan que la imagen fue colocada siempre con autorización del obispo y con autorización documentada de la diócesis en el nuevo templo, construido a pocos metros de la ermita y dentro del mismo conjunto devocional. Recuerdan que fue restaurada en 1964 y en 1970 y que, desde 1975, preside el retablo del nuevo templo, expuesta públicamente a la veneración de todos los fieles.

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Admiten que las diferencias debe resolverlas la autoridad competente y rechazan que lo sucedido pueda describirse como "una sustracción, una usurpación o una retención ilegal", como sugiere el obispo de Barbastro en su comunicado.