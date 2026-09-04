¿Qué será del actual Royo Villanova cuando abra el nuevo hospital?: el adiós a un edificio histórico

Zaragoza verá levantar sobre sus cimientos un nuevo hospital Royo Villanova que promete hacer historia. Sobre él se conoce que triplicará su superficie, que contará con más camas hospitalarias y que aspira a ser moderno, digital, verde, accesible. Entre los objetivos del proyecto está también superar los 200.000 pacientes a los que atiende el actual, de cuyo futuro solo se conoce que dejará de ser necesario "desde un punto de vista asistencial". Lo ha trasladado así el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, y con sus palabras se descarta casi de forma completa que siga prestando atención una vez empiecen a funcionar las nuevas instalaciones, que ha afirmado que cubrirán "todas las necesidades".

Sanz ha trasladado que la atención de la consejería está centrada "en el nuevo hospital" en lugar de en lo que sucederá con el actual, al que le espera un futuro todavía por conocer. Los muchos años historia que acumula han dejado obsoletas sus instalaciones y escasos sus espacios para atender la demanda asistencial actual, pero lo hacen historia viva de la ciudad.

Las excavaciones para levantar el sanatorio Royo Villanova de Zaragoza comenzaron en 1945, un momento en el que la tuberculosis danzaba a su libre albedrío sin dar tregua alguna. La enfermedad se hizo epidemia y el país entero empezó a levantar centros antituberculosos con los que afrontarla. Entre ellos, el ahora hospital de la margen izquierda.

Los primeros trabajos de edificación del Royo Villanova, en los años 50 / Principal Constructores

La simultaneidad de construcciones hizo que la puesta en marcha del sanatorio Royo Villanova se extendiera durante una década, y fue en el año 1955 cuando se dispuso de agua, electricidad y evacuación de residuos. Como ubicación se eligió el barrio de San Gregorio por estar en las afueras, que son ahora pega para muchos de los pacientes que se tienen que transportar hasta el mismo en coche y carecen de plazas de aparcamiento suficientes. Pero este barrio rural tenía (y tiene) otra ventaja: la abundancia de pinos que lo rodean.

Así se hizo fuerte y se convirtió en centro referente para tratar la tuberculosis. Cuando la enfermedad dejó por suerte de ser epidemia, amplió su cartera de servicios hasta erigirse como hospital de referencia en la margen izquierda de Zaragoza.

Más de 80 después de que se planteara como idea, y después de años de quejas por la decadencia de sus instalaciones y otros puntos flojos, el Gobierno de Aragón ha dado el primer paso para levantar un nuevo hospital Royo Villanova. Este jueves, la consejería de Sanidad ha abierto el proceso participativo para escoger la ubicación del futuro centro de manera consensuada, como así adelantó que se haría Jorge Azcón en la campaña electoral para las elecciones del 8 de febrero en las que salió reelegido como presidente autonómico.

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Ahora, el Consejo de Salud tiene un plazo de un mes para elegir una de las cuatro ubicaciones propuestas por Sanidad y a partir de ahí seguir avanzando en un proyecto que Sanz prevé empezar a construir "en esta legislatura". Y más tarde que pronto deberán decidir qué hacer con las antiguas instalaciones hospitalarias que empiezan a acumular en la comunidad: el anterior hospital de Alcañiz, el anterior hospital de Teruel y el actual Royo Villanova.