Vivienda en Aragón: las compraventas siguen al alza mientras caen en España y el mercado sigue mirando al área metropolitana de Zaragoza

El mercado inmobiliario de Aragón sigue diferenciándose del resto del país. Así, mientras en el conjunto nacional el número de compraventas retrocede, en la comunidad aragonesa se han registrado 4.683 operaciones en el segundo trimestre del año, tal y como refleja el último informe de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza. De ellas, el "reflejo real" se ubica en la vivienda usada, puesto que las escrituras de los pisos nuevos responden a transacciones realizadas hace dos o tres años.

Precisamente, pese a que en suma los datos reflejan el tercer mejor trimestre desde el año 2007, en el caso de las viviendas usadas las compraventas han alcanzado los máximos históricos desde 2005, con 3.841 operaciones entre abril y junio, un 6,6% más que en los tres primeros meses de 2026 y un 1,3% más que hace un curso. Un dato significativo, teniendo en cuenta que, en el trimestre analizado, las transacciones de obra nueva han caído más de un 25% (y un 2,7% en el último año).

En los últimos doce meses, el escenario es similar. En este período se han registrado 18.525 compraventas de vivienda en Aragón, siendo 14.786 de segunda mano. Esto supone una media de 13,37 operaciones por cada 1.000 habitantes, por encima del promedio habitual, que ronda las 10. La provincia de Zaragoza concentra el 70% de las mismas (13.005), con Huesca (3.675, un 20%) y Teruel (1.845, un 10%) a la zaga.

Tendencia en Zaragoza

Pero es en la primera, que ha superado el millón de habitantes por primera vez, donde se observa uno de los comportamientos que vienen consolidándose desde el pasado 2025, que por cierto fue uno de los cursos inmobiliarios más dinámicos desde la burbuja. Y es que la subida de precios en Zaragoza capital, de un 15,9% en el último año hasta elevar el metro cuadrado a 2.404 euros, está provocando un desplazamiento del mercado hacia los municipios de la provincia (1.929 euros/m2), principalmente hacia su área metropolitana.

Esta circunstancia está impactando igualmente en la tipología de los hogares, con las unifamiliares absorbiendo un 21,9% de las operaciones, cerca de su máximo histórico, registrado a finales de 2020, tras la pandemia (22,4%). Así, mientras que en la capital aragonesa ha habido un ligero descenso del 0,2% en las compraventas efectuadas en el último año, localidades como Villanueva de Gállego (crecen por encima del 110%) o La Muela (un 44%) ganan terreno, aunque existen excepciones que venían siendo muy pujantes en los últimos años como Cuarte, donde han caído un 26%.

En cualquier caso, el peso de Zaragoza capital sigue siendo la base del mercado inmobiliario aragonés, con un 40,8% de cuota. Es decir, cuatro de cada diez compraventas de vivienda se firman en la ciudad, donde reside en torno al 50% de la población aragonesa. Huesca (653 operaciones, apenas el 3,1%), Jaca (427) y Teruel (426) están muy lejos de acercarse a Zaragoza, pese a ese ligero descenso.

Retos de la vivienda

Pero los retos de la vivienda, el "problema número uno" en el país, siguen muy presentes pese a que Aragón tiene cierta ventaja respecto a otros puntos de la geografía nacional. En el primer trimestre del año, por ejemplo, se rubricaron 3.762 compraventas de viviendas de obra nueva, mientras que se otorgaron 3.511 visados para construir. Es decir, se vende por encima de lo que se edifica.

En ese mismo período, el dato más positivo lo representa el inicio de la construcción de 4.816 pisos, un 65,8% más que hace un año, pero vuelve a contrastar con las viviendas terminadas: 1.919, un 29,9% menos. Además, con los plazos actuales de construcción, esos casi 5.000 hogares no estarán terminados hasta 2029, por lo que no aliviarán la tensa situación del mercado actual.

El contexto sociodemográfico invita a pensar que estas consecuencias van a seguir notándose en los próximos años. En los meses analizados, se ha detectado un incremento anual de más de 31.000 personas, en su mayoría extranjeros, lo que supone la creación de 15.700 nuevos hogares. Por tanto, el actual ritmo constructivo solo cubre entre un 25% y un 30% de lo que Aragón necesitaría para equilibrar su oferta y su demanda, según el citado informe.

Precios al alza

Todo, en un momento en el que los precios siguen en una tendencia alcista que no tiene visos de detenerse en el corto ni en el medio plazo. En Aragón, el metro cuadrado ya se sitúa en 1.839 euros (1.743€ en pisos usados y 2.243€ en obra nueva), lo que supone un incremento del 12,9% respecto al segundo trimestre de 2025. Y el alquiler sigue subiendo hasta los 11,1 euros el metro cuadrado (en Zaragoza llega a los 12), una subida interanual del 10,5%.

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La causa principal, según el informe de la Universidad de Zaragoza, reside en el crecimiento de los costes de la construcción, otra tendencia que tampoco se espera que cambie en demasía. Solo en los últimos 12 meses la subida ha sido del 4,1%, lo que se suma a la escasez de mano de obra. Según han detallado, en una promoción construida en dos fases, con los mismos materiales y una diferencia de 30 meses, el precio para levantar la segunda fase es un 13,5% más que lo que supuso la primera, lo cual repercute en la oferta final.