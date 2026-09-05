Los bomberos forestales lamentan que la DGA no presente "propuestas concretas" para solucionar el conflicto

El comité de huelga de los bomberos forestales de Aragón lamenta que el documento que el Gobierno de Aragón se comprometió a presentar ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para avanzar en la negociación se limite a un mero "índice" de asuntos a tratar y no contenga compromisos concretos de mejora de las condiciones labores de un colectivo que se mantiene en huelga indefinida desde el pasado 18 de agosto.

Los representantes de los trabajadores recuerdan que el pasado jueves 27 de agosto se celebró una reunión de varias horas en el SAMA con representantes de la Dirección General de Presupuestos, la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente y Turismo, y los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón. En ese encuentro el comité de huelga expuso las deficiencias estructurales y laborales del operativo de prevención y extinción de incendios forestales y, según remarcan los representantes sindicales, la parte del Gobierno autonómico se comprometió a elaborar un documento con medidas y costes para poder analizarlo antes de la próxima reunión prevista para este próximo lunes 7 de septiembre en el SAMA.

Un planteamiento que no cumple lo presentado por el Ejecutivo, puesto que se circunscribe a "un índice, un listado de epígrafes sobre los que hablar en futuras reuniones, pero sin desarrollar propuestas concretas. Eso no era lo acordado", señalan desde el comité de huelga.

Así, desde la parte sindical defienden que "un índice no permite negociar de forma eficaz ni resuelve ninguna de las carencias denunciadas". Entre ellas, recuerdan, la falta de personal de más de 200 efectivos para evitar jornadas que superan las 20 horas y descansos incompletos, la mejora de medios materiales y del avituallamiento, y bases y centros de trabajo en condiciones dignas.

La decepción en el colectivo, advierten, "es profunda, ya que se esperaba poder avanzar de forma significativa en la reunión del lunes". "Los bomberos y bomberas forestales necesitamos soluciones a las reivindicaciones ahora, no dentro de seis ni de diez meses", reclaman, por lo que exigen "seriedad" porque aseguran que no están dispuestos a que las reuniones "no sirvan para nada y salvo para dejar pasar el tiempo sin llegar a acuerdos concretos".

Además, critican que a las condiciones laborales "ya precarias" ahora se añade "la negativa de pagarles todas las horas extras realizadas en los incendios de este verano". Una decisión no comunicada de manera previa a la plantilla ni negociada con la representación sindical.

Por todo ello, el Comité reafirma la huelga indefinida y valora nuevas acciones en los próximos días: "La confianza en mejorar el operativo de incendios pende de un hilo fino que no debería romperse. El objetivo debería ser el mismo para todas las partes: un operativo "a la altura" de una importante Comunidad autónoma como es Aragón y unos Bomberos y Bomberas Forestales que tengan unas condiciones laborales dignas", reivindican.

Mientras tanto, recuerdan, el operativo sigue cubriendo el 100% de los servicios mínimos, "al pie del cañón" como ha estado siempre. "Queremos interlocución real, un documento desarrollado con medidas y costes tal y como se acordó por ambas partes y un calendario de cumplimiento. Un índice no es una propuesta. Sin eso, no hay negociación", recalcan.

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El comité de huelga tiene previsto concentrarse este lunes 7 de septiembre -9.30 horas- a las puertas del SAMA antes de la reunión de mediación con el Gobierno de Aragón y SARGA.