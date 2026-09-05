El Caracol resiste: la historia del centro comercial situado en el corazón de Zaragoza que se niega a desaparecer

Todo el que pasee por el paseo Independencia de Zaragoza difícilmente podrá evitar cruzarse con El Caracol. Entre sus soportales, escaparates y entradas hacia las calles Cádiz y Marcelino Isabal se esconde uno de los espacios comerciales más singulares de la ciudad, el Centro Comercial Independencia. Este nació en los años ochenta con la entonces novedosa idea de llevar un gran espacio comercial al mismo corazón de la capital aragonesa, y hoy, casi cuatro décadas después, continúa abierto aunque muy lejos de aquella época dorada.

El Caracol abrió sus puertas a mediados de la década de los 80, ocupando los números 24 y 26 del paseo Independencia, sobre un espacio con una larga y conocida tradición cinematográfica. Antes de sus rampas en espiral estuvieron allí salas como el cine Alhambra, inaugurado en 1911, y posteriormente los cines Avenida y Actualidades, para que más tarde llegasen los Cines Aragón, con tres salas y una entrada por la calle Cádiz.

La representativa rampa en espiral del Centro Comercial Independencia / Pablo Ibáñez

Su peculiar arquitectura se convirtió desde el principio en una de sus principales señas de identidad, ya que Joaquín Maggioni Casadevall, Eduardo Alonso Sola, Antonio Tirado y Emilio Moreno del Río diseñaron un espacio articulado en torno a la gran rampa en espiral, que más tarde le otorgaría su nombre, El Caracol.

Varias alturas, brazos que conectan con calles del entorno y una zona inferior preparada para acoger actividades, convirtieron el edificio en mucho más que un conjunto de tiendas. Durante sus primeros años, este se convirtió en uno de los grandes puntos de encuentro de Zaragoza, llegando a contar con hasta 107 locales y, desde su apertura hasta finales de los años noventa, permaneció prácticamente al completo. Mientras las tiendas atraían a compradores, los salones recreativos reunían a los adolescentes y los bares alargaban la actividad hasta la noche.

José Luis Sánchez, gerente de la tienda Galopa, conoce de primera mano aquella época, ya que lleva vinculado al Caracol desde su inicio y recuerda el papel que llegó a desempeñar en la ciudad: "Nosotros estábamos ya aquí hace 34 o 35 años, este era el primer centro comercial que había. Estaba el Pasaje Palafox y el Caracol". Con el paso del tiempo, sin embargo, la competencia aumentó y la clientela comenzó a repartirse entre los nuevos espacios comerciales de la capital: "Cada vez ha ido a menos porque han abierto más centros por toda Zaragoza, entonces la gente se va diversificando".

José Luis Sánchez, gerente de la tienda Galopa, en El Caracol / Pablo Ibáñez

Por otro lado, Miguel Linacero, copropietario de Discos Linacero, también pudo vivir aquella transformación, con una relación con El Caracol que comenzó en los años noventa, cuando abrió su primera tienda especializada en música de baile y electrónica en el Centro Comercial. "Era un centro comparable quizá con Puerto Venecia, En esa época ir al centro comercial en plano centro era lo que más gustaba", comenta.

El efecto de las grandes superficies

El cambio llegó con la expansión de las grandes superficies en los barrios y las afueras como GranCasa, en el Actur, o el Centro Comercial Augusta, en la avenida Navarra. Estos modificaron los hábitos de consumo de los zaragozanos haciendo que las marcas fueran abandonando progresivamente El Caracol y el centro perdiera gran parte de su actividad. A ello se sumaron las obras del tranvía y las diferentes derivadas de la propiedad independiente de los locales.

El de Linacero señala otro problema: los precios de los alquileres. "Para volver, los dueños de estos locales pensaban que todavía estaban en la época de oro y sus precios de alquiler eran extremadamente altos", explica. Durante años, el centro comercial ha estado funcionando a medio gas, y muchas de sus zonas han ido perdiendo visitantes.

Miguel Linacero, copropietario de Discos Linacero, en su tienda en El Caracol / Pablo Ibáñez

Además, con el paso del tiempo han desaparecido algunos elementos característicos como las escaleras mecánicas que fueron sustituidas por las escaleras mecánicas o locales históricos que echaron el cierre. Entre ellos se encuentran los Cines Aragón, que desde su clausura el espacio que ocupaban continúa vacío, e incluso negocios tan reconocibles como Helados Italianos, situado junto a uno de los accesos desde independencia.

Pero El Caracol no ha terminado de rendirse, y en los últimos años han regresado algunos negocios, y han aparecido otros de carácter más pequeño y especializado. El regreso de Discos Linacero es uno de esos ejemplos: "Volvimos aquí hace ya siete u ocho años. Se han ido uniendo otras marcas, pero sobre todo, comercios más artesanos y especializados". Muchos de estos establecimientos que llegan por primera vez están relacionados con servicios, belleza o pequeños comercios que han encontrado en el centro una ubicación diferente.

La supervivencia, sin embargo, todavía está lejos de estar garantizada. José Luis, de la tienda Galopa, considera que este centro en el corazón de Zaragoza necesita más promoción: "Tendrían que darle un altavoz más grande a los comercios de esta zona. Hay movimiento de gente porque es el centro, pero estamos en el desierto". El Caracol ya no es aquel hervidero de los años ochenta y noventa, ni tampoco pretende competir directamente con los grandes centros comerciales de la periferia, pero su futuro parece pasar por conservar la identidad propia de los pequeños negocios.

Puede que esa sea precisamente la paradoja del Centro Comercial Independencia, el cual nació como símbolo de modernidad comercial y en la actualidad es un superviviente de otra época. Sus rampas siguen conectando unas plantas que ya no reciben las multitudes de entonces, pero todavía conducen hasta tiendas, bares y negocios que se resisten a desaparecer.