La denuncia de una montañera al ver a un grupo hacer fuego en pleno Pirineo: "Flipo. Me parece alucinante"

Un grupo de acampada, haciendo fuego, con la música a todo volumen y en pleno corazón del Pirineo. Es la denuncia que ha efectuado en sus redes sociales Alba, influencer montañera, que acumula más de 650.000 visualizaciones en el vídeo que denuncia estos hechos en plena temporada de riesgo de incendios. La publicación acumula casi 26.000 me gusta y más de 2.200 comentarios y ha sido compartida también por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, que ha mostrado su indignación por los hechos denunciados.

"Estoy flipando, esto me parece alucinante", empieza Alba en el vídeo, en el que graba cómo un grupo de personas hace dos fogatas en un entorno de alta montaña que identifica en el vídeo como el "Pirineo" y un "parque natural", sin más precisiones.

La montañera, especialista en rutas de alta montaña y en vivac, se pregunta por qué nos quejamos luego de "las restricciones que ponen o de las multas" cuando después hay usuarios que optan por este tipo de comportamientos. "Están aquí haciendo un fuego en un parque natural, y por si no fuera suficiente, con el riesgo de incendios que hay. Pescando en un ibón. Y no podía faltar: bañándose como si estuvieran en la ducha de su casa. Con la música puesta como si estuvieran en el barrio", continúa denunciando la montañera, que se pregunta en el vídeo por qué algunos montañeros deciden saltarse las reglas básicas de convivencia y cuidado del medio ambiente en entornos naturales protegidos y frágiles, como es el Pirineo.

"Alucino. ¿Dónde está el respeto? ¿Por qué no pueden venir a disfrutar de la naturaleza sin hacerle daño y sin molestar a nadie? No lo entiendo. Me parece de tener tan poca vergüenza... que no tengo palabras", concluye su publicación en redes sociales.

La montañera asegura que avisó al 112 para denunciar lo ocurrido y poner en conocimiento de las autoridades este comportamiento irresponsable.

Además, aprovechó la circunstancia para recordar alguna de las reglas básicas en la montaña: "prohibido hacer fuego", "prohibido el baño", "no se puede pescar sin licencia", "nada de música a todo volumen" y "no dejes huella". Cuestiones básicas que todo montañero debería conocer, pero que no aplicaron los usuarios captados por esta montañera.

"Que el Seprona los identifique"

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, por su parte, compartió este mensaje en sus redes sociales y pidió que "el Seprona los identifique y les caiga una buena multa".

"Por negligencia o intencionados, más del 90% de los incendios forestales tienen origen humano", recordaron, y reclamaron una "orden de alejamiento a más de 500 kilómetros del Pirineo para estos desaprensivos".

Desde la plataforma confirmaron a este periódico que no habían cursado una denuncia oficial tras compartir el vídeo en sus redes sociales.

La Guardia Civil asegura que "no es lo habitual"

Fuentes de la Guardia Civil de Huesca consultadas por este diario respecto de los hechos señalados en el vídeo indicaron que no tenían constancia de esta denuncia específica y que, en términos generales, está siendo un verano menos complicado que otros por infracciones de este tipo.

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"Siempre puede haber casos aislados, pero lo que detectamos es que la gente está bastante concienciada, sobre todo este verano después de los veranos tan trágicos que ha habido como el de Riglos", manifiestan fuentes oficiales de la Guardia Civil de Huesca.