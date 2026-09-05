Denuncian la sobrecarga de trabajo en las tiendas Lidl de Zaragoza: "cada vez tenemos menos plantilla"

CCOO ha denunciado la sobrecarga de trabajo y la falta de personal en las tiendas de Lidl de Zaragoza. Trabajadores de la cadena de supermercados se han concentrado este viernes, convocados por este sindicato, frente al establecimiento de Parque Venecia para reclamar a la compañía que refuerce las plantillas, cubra las bajas y ausencias desde el primer momento y cumpla los acuerdos alcanzados con la representación sindical.

La organización sindical sostiene que las tiendas funcionan habitualmente con "plantillas ajustadas" y que los trabajadores afrontan ritmos de trabajo cada vez más exigentes. Según CCOO, cuando se produce una baja, una ausencia o un periodo de vacaciones, las tareas se mantienen y terminan repartiéndose entre los empleados que permanecen en sus puestos.

"Estamos cansados de la carga de trabajo que hay en las tiendas de Zaragoza. Cada vez tenemos menos plantilla y, cuando hay una ausencia o una baja, no se refuerzan las tiendas o se hace tarde y mal", ha denunciado Patricia Mariño, secretaria general de CCOO en Lidl.

Demandas de la plantilla

El sindicato reconoce que la empresa cubre determinadas ausencias, pero considera que las sustituciones no siempre se realizan con la suficiente rapidez ni permiten evitar que la carga de trabajo recaiga sobre el resto de la plantilla. A su juicio, la combinación de plantillas ajustadas, aumento de las tareas, presión por los tiempos y dificultades para cubrir las ausencias está provocando un «importante desgaste» entre los trabajadores.

CCOO reclama por ello un refuerzo de las plantillas y que las bajas y ausencias sean cubiertas "desde el primer momento". También exige a Lidl el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el sindicato y denuncia situaciones que, según afirma, podrían afectar al ejercicio de la libertad sindical.

La organización advierte de que mantendrá las movilizaciones si la empresa no adopta medidas. "Seguiremos estando en las puertas de las tiendas de Zaragoza todo el tiempo que sea necesario. Esto no se acaba aquí", ha señalado Mariño.