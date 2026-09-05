Una promotora de origen navarro planea invertir más de 100 millones para instalar baterías en diez plantas solares en Aragón

La compañía energética OPDenergy, con raíces en Fustiñana (Navarra) y ahora en manos de un fondo de inversión, proyecta la inversión de al menos 106 millones de euros en diez proyectos para hibridar con baterías sus plantas fotovoltaicas en las provincias de Zaragoza y Teruel. La decena de iniciativas, que han obtenido el aval ambiental del Gobierno de Aragón y están pendientes del aprobado del Ministerio de Transición Ecológica, permitiría ampliar la capacidad de almacenamiento de estos parques de renovables y aprovechar los excedentes de energía en los momentos en los que el sol no puede producir electricidad. Además, las baterías aportan estabilidad al sistema eléctrico, algo fundamental para evitar descalabros en el sistema que derivan en apagones.

La firma lanzó hace más de dos años este plan de hibridaciones, que hace mucho más competitivas las plantas de energías renovables al extender su periodo de actividad. Para ello, se asoció con la consultora española 3E para impulsar estos proyectos, con el que sumará un sistema de una decena de almacenamientos con una potencia agregada de 210 megavatios (MW), lo que aporta una capacidad de almacenamiento a cuatro horas de unos 840 megavatios hora.

La compañía energética ya está tramitando el grueso de esa potencia en el ministerio que dirige la vicepresidenta Sara Aagesen, a través de cuatro potentes hibridaciones en sendas instalaciones fotovoltaicas, cuyas placas suman una potencia de 171 MW. Dos de las instalaciones se ubican en la provincia de Teruel, una en Cañada Vellida (denominada 'Montesol', cerca de Escucha), donde se prevé una inversión de 12,22 millones de euros, y otra en Andorra (con nombre 'Los Arcos'), con otros 12,18 millones de euros. La tercera instalación ('Los Belos') se ubica entre La Muela y Muel, mientras que la cuarta ('Plana de la Pena 1') que está en la mesa del ministerio otra se sitúa en los términos municipales de Botorrita, La Muela y María de Huerva.

Cuatro avales ambientales de la DGA

Por otro lado, la compañía acaba de lograr el aval del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) para instalar baterías en tres plantas fotovoltaicas ubicadas de forma continua en las afueras de Zaragoza, denominadas Cartujos I, Cartujos II y El Fede. Los tres parques suman una potencia instalada en placas solares de 54,8 megavatios (MW), a los que aportarán una capacidad de energía almacenada de 180 megavatios hora (MWh). Además, el grupo promueve una potente hibridación para su parque solar ubicado entre Calamocha y Bañón, donde invertirá 14 millones de euros para instalar baterías y tres aerogeneradores. Y a estos planes se suma otra hibridación en Muel, donde el grupo energético cuenta con la planta solar El Muelle, de 9 MW, y otra junto al campo de golf La Peñaza, de 10 MW.

El organismo dependiente del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha resuelto no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria estas iniciativas, ya que los proyectos se ubican en las mismas poligonales que las placas solares fotovoltaicas. Así, ya cuentan con el paso preceptivo antes de lograr la Autorización Administrativa Previa (AAP) y la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) que requieren estos proyectos para completar su desarrollo. No será un problema, dado que su concesión depende del Gobierno de Aragón, así como el ministerio, se sirven del decreto 7/2026, que recoge las ayudas en respuesta a la crisis en Oriente Medio, donde se incluyó un paquete de medidas agilizar la tramitación de estos proyectos de hibridación con baterías.

La promotora energética OPDenergy, nacida en el municipio navarro de Fustiñana en 2005 como OPDE, se hizo un hueco en el mundo de las renovables con una fuerte expansión desde el año 2017 bajo los mandos de Luis Cid, quien sigue siendo el presidente de la entidad. La firma saltó a la bolsa en el año 2022, pero dos años después, el grupo de fondos gestionados por Antin Infrastructure Partners, una firma francesa de inversión especializada en infraestructuras, lanza una compra hostil sobre Opdenergy. La adquisición se culminó en 2024, tras lo que OPDenergy dejó de cotizar el 19 de abril de 2024.