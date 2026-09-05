Sanidad implantará la cancelación de citas médicas por WhatsApp en todos los centros de salud de Aragón antes de que termine el año

Los servicios de Medicina de Familia, Enfermería y Pediatría de Atención Primaria de toda la comunidad de Aragón dispondrán antes de que acabe el año (2026) de un sistema para enviar un mensaje de whatsapp a los pacientes en el que se recuerde la cita. Será con TuCitaSalud, una herramienta que el Servicio Aragonés de Salud puso en marcha el 21 de mayo de 2025 y que en Atención Primaria solo está implantada, por ahora, en los 15 centros de salud del sector Barbastro. En hospitalaria se ha extendido a gran parte del territorio y entre ambos niveles ha permitido recuperar cerca de 7.000 citas que sin ella se habrían quedado desiertas. Fuentes de la consejería informan de que, desde que se estrenó, han enviado 200.000 avisos.

TuCitaSalud comenzó a funcionar hace un año y cuatro meses para abordar un problema, las citas médicas "desiertas", con el que centros de salud y hospitales de Aragón convivían desde hacía ya demasiados años. Se trata de un sistema por el que, cinco días antes de la consulta, el paciente recibe un whatsapp con cuatro opciones de respuesta: "sí", para confirmarla; "no", para cancelarla; "reprogramar", para solicitar nueva fecha; o no recibir notificaciones. Para testear la herramienta, el Salud la pilotó en cinco especialidades del sector Barbastro, que consideró el más adecuado por "sus características".

Con el tiempo se ha extendido a otros centros sanitarios y ahora está implantado en todo el hospital de Barbastro, en el San Jorge de Huesca y en el Provincial de Zaragoza. Además, en la capital aragonesa ha llegado a las resonancias magnéticas que se llevan a cabo por las noches y fines de semana en el Clínico, al servicio de Urología del centro de especialidades Ramón y Cajal y al servicio de Radiodiagnóstico del Royo Villanova. También está implantado en Dermatología y en Rehabilitación del Ernest Lluch de Calatayud, y en Traumatología y Cirugía General del hospital de Alcañiz.

A estos se suman los 15 centros de salud del sector sanitario de Barbastro, a los que ha llegado esta semana salvo Monzón, donde se puso en marcha hace un mes. Según fuentes de la consejería, en esta área sanitaria ya han lanzado 6.329 avisos que han permitido recuperar 218 consultas.

Implantar la herramienta en todo Aragón

La gerente única de Atención Primaria del Salud, Pilar Borraz, indica que la aplicación "facilita al paciente el contacto con el sistema y permite la autogestión de las citas". A ello suma que mejora la eficacia y ayuda a los profesionales sanitarios en su desempeño laboral, ya que permite volver a poner a disposición de los usuarios las citas que han sido canceladas. Borraz sostiene que "el fin último es que todos los aragoneses puedan disponer de este servicio" e informa de que el siguiente paso es implantarlo en todos los centros de salud de Aragón en 2026.

La extensión de la herramienta a toda Atención Primaria podrá suponer una diferencia para centros de salud como el de Utebo, donde sufren ese "desierto" de citas. Lomba explica que "muchas veces" las citas se quedan vacías porque el paciente no informa de que no asistirá. Este viernes, por ejemplo, han fallado tres. "Luego llamas y no cogen el teléfono, o vienen fuera de hora, u otro día", comparte.

Donde más sufre este "desierto" el centro de salud de Utebo es en las analíticas, a las que Lomba asegura que "falla mucha gente". Citan tres días a la semana y calcula que cada jornada faltan "sin exagerar, 15 o 20 personas". Registran en una pizarra los usuarios que dejan de acudir, con el siguiente mensaje: "Hoy han faltado X pacientes".

Hasta 163 citas "perdidas" en una semana

Lo mismo ha realizado el centro de salud Amparo Poch de Zaragoza, que esta semana tenía en su puerta un cartel que indicaba las ausencias de la anterior. Según la pancarta, el lunes 27 no acudieron a la cita 35 pacientes. El martes siguiente fueron 27, el miércoles 33, el jueves 37 y el viernes 31. Suman un total de 163 personas en solo cinco días, y a ellas se suman otras 48 que fallaron a la extracción de sangre. El póster lo cierra un mensaje que dice: "La sanidad, responsabilidad de todos. Por favor, si no puedes acudir, anula la cita". En el centro de salud de las Cinco Villas confirman que también sufren "citas vacías". También lo viven en el de Rebolería, según confirma su coordinadora.

Cartel en el centro de salud Amparo Poch de Zaragoza, esta semana. / Servicio Especial

Lomba resta responsabilidad a los pacientes al explicar que muchas veces los teléfonos están "saturados" y estos no reciben respuesta a sus llamadas. Reconoce que también falta cierto compromiso ciudadano y expone la importancia de notificar la ausencia: "Si nos avisan de que la cancelan, la cita vuelve a salir en la web y la puede coger otra persona". Es un paso clave en un momento en el que el déficit de profesionales sanitarios, sumado a otras carencias, deja largas demoras en la atención sanitaria.

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Las agendas de los médicos de Primaria se organizan con tres tipos de cita: las de demanda diaria; las concertadas, que son las que asigna el profesional para revisar al paciente y hacer seguimiento de su patología, y las indemorables. Solo las primeras salen a la web, y las últimas se reservan para tener disponibilidad en caso de que haya una urgencia. El resto está en que el paciente valore de forma correcta qué es urgente, ya que en muchas ocasiones se encuentran con demandas postergables.