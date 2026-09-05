Cuando Seat iba a fabricar en Zaragoza: la planta de 9.000 empleos que se fue a Pamplona

La incertidumbre que hoy rodea el futuro de Seat devuelve inesperadamente a la actualidad una historia industrial casi olvidada de Zaragoza. La marca española, en manos del grupo Volkswagen desde 1986, afronta hoy un escenario en el que su continuidad más allá de 2029 está siendo estudiada, aunque no hay ninguna decisión tomada. Hace 53 años la preocupación era bien distinta. Aragón estaba entonces en el foco de la compañía, que llegó a acordar una implantación en la capital de Ebro que, contra todo pronóstico, nunca llegó a hacerse realidad.

En junio de 1973, cuando España vivía los últimos años de la dictadura de Franco, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo (Seat) tenía decidido construir una nueva fábrica en Zaragoza. El consejo de administración de la compañía aprobó el proyecto el 19 de junio y la elección de la capital aragonesa fue presentada como una decisión prácticamente cerrada.

La documentación interna de Seat, reconstruida en sus investigaciones por el historiador Jordi Catalan (Universidad de Barcelona), revela la dimensión del proyecto. La nueva planta debía fabricar 500 vehículos diarios de un nuevo modelo de entre 1.100 y 1.300 centímetros cúbicos, además de montar otros 150 vehículos de series cortas. La prensa especializada de la época llegó incluso a especular con que Zaragoza pudiera convertirse en la fábrica española de Lancia.

Un proyecto de 14.208 millones de pesetas

La inversión inicialmente que se calculaba ascendía a 14.208 millones de pesetas –equivalentes a cerca de 1.800 millones de euros actuales–, una cantidad que el proyecto financiero elevó a unos 18.900 millones –2.360 millones de euro– de financiación pública, más recursos propios.

La fábrica debía generar unos 9.000 puestos de trabajo directos y Zaragoza ya estaba preparándose para recibirla. Así lo refleja una entrevista publicada el 30 de junio de 1973 por la revista Velocidad al entonces gobernador civil, Federico Trillo-Figueroa –padre del exministro de Defensa del mismo nombre–. "Daremos a Seat toda clase de facilidades", rezaba el titular de una conversación que hablaba de los terrenos donde "se asentará la gran fábrica", de la disponibilidad de mano de obra, la industria auxiliar, las comunicaciones y las necesidades de vivienda.

El episodio fue reconstruido con especial detalle por el blog especializado Documentos del Motor, de Santi Martínez Díaz, que en uno de sus artículos recupera numerosos recortes de la prensa del automóvil de aquellos años y permite comprobar hasta qué punto la fábrica zaragozana de Seat.

La ubicación elegida

El emplazamiento estaba perfectamente identificado. Se proyectó en el entorno de Malpica-Santa Isabel –denominado Malpica III posteriormente–, situado al norte de la autopista en dirección a Villamayor y con un apéndice hacia el barrio rural de Montañana. Una publicación del Ayuntamiento de Zaragoza documenta que se calificaron y expropiaron allí 238,48 hectáreas de regadío destinadas a la instalación de Seat, pero el proyecto acabó naufragando por una serie de acontecimientos.

Zaragoza llevaba meses cortejando a los fabricantes de automóviles. Uno de los protagonistas de aquella ofensiva fue el economista y financiero aragonés Joaquín Abós (Huesca 1945), por entonces subdirector de la Caja de Ahorros de Zaragoza –precedente de la actual Ibercaja–, participó en aquellas gestiones, como explicaba en una entrevista a este diario hace cuatro años, un capítulo que recoge con profusión en su libro de memorias Una vida hiperbólica (1945-2022).

En mayo de 1973, Abós recibió a una delegación de seis altos ejecutivos de SEAT que llegó a la ciudad para estudiar los posibles emplazamientos y negociar con las autoridades las condiciones de la futura planta. Días después, técnicos de Fiat analizaron con las instituciones aragonesas los aspectos técnicos del proyecto y, según recuerda Abós en sus memorias, "se decidió el lugar definitivo de la ubicación de la planta". Las condiciones que Zaragoza ofrecía a SEAT incluían terrenos e infraestructuras, financiación, formación de personal, viviendas y comunicaciones. La decisión llegó el 19 de junio de aquel año, cuando Seat aprobó su implantación en la capital aragonesa para producir 500 vehículos diarios y montar otros 150.

Pero el proyecto tenía los días contados. Mientras en Zaragoza se celebraba la llegada de la nueva fábrica, Abós reconoce ahora que "algo se estaba cociendo, que nosotros no teníamos información, que tendría un efecto demoledor". La crisis del petróleo había cambiado radicalmente el escenario y, en febrero de 1975, Authi, la filial española de British Leyland que tenía su fábrica de coches en Pamplona, presentó suspensión de pagos. La quiebra de la compañía navarra abrió un nuevo problema para el Gobierno franquista, que buscaba una salida para la planta del polígono Landaben y sus trabajadores.

"El compromiso con Zaragoza se anula", escribe Abós en sus memorias. "Habíamos perdido el segundo round", concluye. Seat terminó asumiendo las instalaciones Authi en julio de aquel año. En lugar de levantar una nueva factoría desde cero, la compañía se hizo cargo de una planta ya existente y mucho más barata de poner en marcha.

La llegada de GM

Para Catalan, la operación de compra de Authi fue, en realidad, un pacto con el Gobierno para cerrar la puerta a General Motors (GM). La propia dirección de Seat consideraba la adquisición una "solución de recambio y no la óptima" y dudaba de que pudiera justificarse desde un punto de vista estrictamente empresarial. Menos de cinco años después, ya en democracia y con Adolfo Suárez en la presidencia del Gobierno, esa puerta se abrió finalmente. La estadounidense GM obtuvo autorización para instalarse en España y eligió Figueruelas, a 30 kilómetros de Zaragoza, para levantar una fábrica –hoy en manos de Stellantis– que acabaría convirtiéndose en uno de los grandes motores industriales de Aragón.

Seat no llegó a fabricar en Zaragoza, pero el desenlace terminó cambiando la historia industrial de la ciudad. Los terrenos de Malpica que en 1973 parecían destinados a acoger una gran factoría de automóviles no albergaron aquella planta, pero seis años después GM, con la marca alemana Opel como airiete, eligió esta tierra para construir una fábrica que marcaría el futuro económico de Aragón.