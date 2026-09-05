La virgen de Torreciudad vuelve por un día a su ermita en pleno conflicto con el Opus Dei y el obispo le pide "unir lo que está separado"

La virgen de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad ha vuelto por un día a la ermita-santuario que siempre fue su casa, durante mil años. Ha sido con motivo de la 47 edición de la Romería de las Vírgenes de Ribagorza y Sobrarbe y por el 50 aniversario de Torreciudad, en el marco de un tenso pulso entre el Obispado de Barbastro-Monzón y el Opus Dei por la gestión del santuario impulsado por José María Escrivá de Balaguer.

Un conflicto que el Papa León XIV heredó de Francisco y que, en esta semana, vivió un nuevo capítulo con el comunicado emitido por el obispo de Barbastro, Ángel Pérez Pueyo, reclamando para la diócesis la propiedad de la talla de la virgen y que esta regrese a "su casa", la ermita santuario, y salga del templo nuevo, donde preside el altar mayor desde que fuera restaurada hace casi 50 años.

Cerca de un millar de devotos de 36 advocaciones marianas del Alto Aragón y Lérida se han reunido este sábado en el santuario de Torreciudad para celebrar la romería, en un encuentro que ha sido presidido por el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo. Los actos han comenzado en la ermita, en cuyo porche estaba expuesta a la veneración de los fieles la talla románica de la Virgen de Torreciudad con el resto de imágenes de Santa María colocadas a su alrededor.

El obispo Ángel Pérez coloca el "manto de la comunión" a la virgen. / Obispado de Barbastro-Monzón

El traslado desde su camarín en el retablo del templo, a petición del obispo de la diócesis, fue autorizado por el comisario pontificio, Alejandro Arellano. Esta ha sido la primera vez que la talla ha salido del altar principal de Torreciudad en cincuenta años.

Tras la bienvenida de Pérez a los participantes y su veneración a la Virgen de Torreciudad, se han entonado varios cantos marianos, se han leído la escena de la visitación de María a Isabel y unas palabras de san Josemaría Escrivá de Balaguer sobre la devoción de Torreciudad, y se ha confeccionado el 'manto de comunión', una tela en la que un representante de cada advocación ha colocado una cinta como símbolo de unidad entre todos.

Las imágenes de Santa María, en el altar de Torreciudad, donde se aprecia la ausencia de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles. / Obispado de Barbastro-Monzón

A continuación, ha comenzado la procesión con las imágenes, en la que los fieles han rezado el rosario por el camino. Ahí ha intervenido el alcalde de Secastilla, municipio al que pertenece Torreciudad, Lorenzo Rabal. El regidor municipal ha mostrado su satisfacción por acoger esta romería "porque fomenta el sentimiento de pertenencia a nuestra tierra, pone en valor un patrimonio espiritual y cultural que todos compartimos, y mantiene vivas tradiciones que refuerzan nuestra identidad y promueven la unidad entre nuestros pueblos". Al acto también ha asistido la alcaldesa de El Grado, María Carmen Obis.

La eucaristía ha sido concelebrada por más de veinte sacerdotes y cantada por la mezzosoprano Ana María Prada, solista del 'Petit cor de la catedral de Lérida, acompañada al órgano por el maestro de capilla de esta catedral, Joaquim Besalles. Durante la ceremonia ha cantado, asimismo, un grupo de los Infanticos de la Virgen del Pilar dirigidos por Alberto Magán, venidos desde Zaragoza para participar con sus voces en la jornada.

La homilía del obispo

En su homilía el obispo Ángel Pérez Pueyo ha subrayado que esta romería "ha ido hermanando desde hace cuarenta y siete años a hombres y mujeres, comunidades y pueblos de Aragón y Cataluña bajo la mirada de la Madre de Dios". Y le ha pedido a la virgen que "una lo que esté separado, acerque lo que esté distante, cure lo que esté herido" y les haga "agradecer el bien recibido" y les enseñe "a caminar juntos".

Se ha referido a Torreciudad como un lugar en el que "ha habido confesiones, conversiones, vocaciones, familias que han recuperado la fe, personas que han encontrado a Jesucristo de la mano de María. Y todo ese bien es de Dios".

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Al concluir, ha pedido oraciones por la unidad en la Iglesia y por las vocaciones. Los actos han culminado con la recogida de la bandera-relevo por parte de la ciudad de Lérida como organizadora de la romería de 2027.