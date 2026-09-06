Cámara de Zaragoza: 140 años mirando al frente

El 8 de septiembre de 1886 nacía formalmente la Cámara de Comercio de Zaragoza. Desde aquella firma fundacional, la "casa de las empresas" ha sido testigo y motor del desarrollo económico de la provincia. A lo largo de casi siglo y medio, la institución ha sabido guiar al tejido productivo en épocas de bonanza, pero también en momentos de profunda transformación, crisis globales y cambios de modelo. Su constante adaptación al contexto histórico, siempre alineada con las administraciones públicas y orientada al beneficio de Aragón, se resume en su compromiso de transformarse por dentro para resultar útil por fuera.

Bajo el lema 140 años mirando al frente, la Cámara afronta esta efeméride combinando el peso de su historia con una decidida apuesta por la sostenibilidad, la innovación digital y la retención del talento. Con la resiliencia y la solidez institucional por bandera, la entidad ha diseñado una completa programación de actos que arranca en septiembre y se prolongará hasta el mes de diciembre. Esta agenda, elaborada con la implicación directa de sus trabajadores, está concebida para conectar con pymes, grandes firmas, emprendedores y la ciudadanía en general mediante eventos, exposiciones, networking y espacios de participación.

Las acciones se estructuran en tres grandes hitos temporales. El arranque en septiembre comenzará con el encendido del faro de la sede y el despliegue de una campaña de difusión. En este primer bloque destacan eventos como el Vermú Líder dedicado a su presidente, Jorge Villarroya; el Cámara Market, con el comercio local como protagonista; un foro de FP Dual dedicado a los tutores; y los Premios a la Internacionalización. Además, se ofrecerá un manto conmemorativo a la Virgen del Pilar.

El segundo gran bloque llegará en octubre, en plenas fiestas del Pilar. La Cámara de Zaragoza abrirá sus instalaciones a los vecinos, que podrán disfrutar de la muestra La Feria de las Emociones, que rememora la época en que la sede cameral albergaba las icónicas ferias de muestras de la ciudad. También destaca la participación conjunta con Feria de Zaragoza en la Ofrenda de Flores.

Por último, diciembre concentrará la vertiente más institucional coincidiendo con la inauguración del restaurado Salón de Actos Ibercaja. En este marco se rendirá tributo a las empresas centenarias de la provincia, se reconocerá la labor de los empleados y pleno que han construido la institución y se presentará un libro conmemorativo escrito por Eva Cosculluela sobre la historia del emblemático edificio.

De forma transversal, el aniversario sumará sellos postales de edición limitada, conferencias, exposiciones... Con todo ello, la Cámara de Zaragoza reafirma su papel como faro del ecosistema empresarial, mirando al frente desde hace 140 años.

Cámara Market rinde homenaje al comercio local

El próximo 12 de septiembre la sede cameral transformará sus espacios para acoger el Cámara Market, una jornada festiva concebida para dar visibilidad y rendir homenaje al comercio local de Zaragoza. Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de puestos con encanto, propuestas gastronómicas y música en directo mientras realizan sus compras habituales. Esta iniciativa busca reivindicar el valor del comercio de proximidad como motor de vida urbana y pieza clave en la economía de nuestros barrios. La Cámara de Zaragoza invita a todos los zaragozanos a sumarse a esta fiesta del tejido comercial, redescubrir las tiendas de la ciudad y apoyar el talento de la tierra.

El 'Paseo de la Fama' con empresas centenarias

Dentro de la programación conmemorativa del 140 aniversario, la Cámara de Comercio pondrá en marcha el Paseo de la Fama de las Empresas Centenarias. Esta iniciativa busca trasladar a las calles de Zaragoza un reconocimiento público y permanente a aquellas compañías que, como la Cámara de Zaragoza, han superado un siglo de vida contribuyendo de forma decisiva al desarrollo económico y social de la región. El proyecto pretende visibilizar el esfuerzo, la capacidad de resistencia y el valioso legado de los negocios tradicionales que han construido la identidad empresarial aragonesa. Los detalles se darán a conocer más adelante.

Un 'escape room' se adentra en el archivo secreto

La Cámara de Zaragoza suma el entretenimiento inmersivo a su aniversario con el escape room Expediente 140: el archivo secreto de la Cámara. La actividad parte del hallazgo ficticio de un manuscrito de finales del siglo XIX que requiere la intervención de un comité externo. Agrupados en equipos de 4 a 5 personas, los participantes dispondrán de 30 minutos en la Sala del Comité para resolver diversos acertijos guiados por la figura histórica de Basilio Paraíso. La propuesta combina divulgación histórica y trabajo en equipo para acercar los orígenes de la institución de forma divertida. Todos los participantes recibirán un detalle conmemorativo y el equipo que consiga resolver el enigma en el menor tiempo ganará un vale de 200 euros en MediaMarkt. Las plazas son limitadas y requieren reserva previa a través de la web de Cámara.

El presidente, protagonista del Vermú Líder

El popular formato de networking del Club Cámara tendrá una edición muy especial el 11 de septiembre a las 13.00 horas con la presencia de Jorge Villarroya, presidente de la institución cameral. En el habitual ambiente distendido que caracteriza a estos encuentros gastronómicos, Villarroya compartirá un espacio de reflexión con los invitados para repasar la trayectoria de la entidad, analizar los retos del tejido productivo aragonés y evaluar la capacidad de adaptación de la Cámara de Zaragoza a lo largo de sus 140 años. Tras su intervención, se abrirá la conversación. Una oportunidad única para dialogar de cerca con la presidencia en un entorno enfocado a generar alianzas.

La 'Feria de las Emociones' durante el Pilar

Durante la semana de las Fiestas del Pilar, la sede de la Cámara acogerá la exposición conmemorativa La Feria de las Emociones, una muestra que invita a realizar un viaje en el tiempo por la historia compartida de la ciudad. Hasta el año 1986, el propio edificio cameral albergaba la emblemática Feria de Muestras, convirtiéndose en el epicentro de la ilusión familiar y la actividad comercial de cada mes de octubre. La exposición rescata ese espíritu nostálgico recordando que la cita.