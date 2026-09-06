Comienza la cuenta atrás para los premios Pueblo del Año en Aragón

La cuenta atrás ya ha comenzado. Después de varias semanas de votaciones, los lectores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y La Crónica han elegido a sus favoritos y solo queda despejar la gran incógnita sobre cuáles serán los nuevos Pueblos del Año en Aragón.

La respuesta se desvelará el próximo 10 de septiembre, durante una gala que se celebrará en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y en la que se entregarán los galardones de la quinta edición de los Premios Pueblo del Año. El acto volverá a reunir a alcaldes, concejales y representantes comarcales, en un acto concebido para reconocer el trabajo y el compromiso de los municipios aragoneses. La cita contará además con la presencia de Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón; Octavio López, consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial; y los directores generales de Administración Local, Marina Sevilla; de Despoblación, Alberto Casañal; y de Desarrollo Rural, Ángel Ubieto.

Doce finalistas y tres grandes categorías

Impulsados por los medios del grupo Prensa Ibérica, estos premios se han consolidado como una iniciativa para poner en valor a los pueblos de la comunidad y visibilizar proyectos que demuestran que el medio rural aragonés está lleno de talento, iniciativa, patrimonio, innovación y capacidad de transformación.

Un año más, esta iniciativa cuenta con el apoyo de compañías y entidades estrechamente vinculadas al territorio como Ambar, Embou, CVO Security y la Comarca de las Cinco Villas.

Doce municipios optan a los premios en tres categorías: Pueblo Cultural y Turístico, Pueblo Sostenible y Pueblo Tecnológico e Innovador. Los candidatos fueron seleccionados por un jurado cualificado, que valoró los méritos de cada municipio.

A partir de ahí, la última palabra ha sido de los lectores y, con las votaciones ya cerradas, los ganadores se darán a conocer en la gala del próximo jueves. Los pueblos vencedores tomarán el relevo de Cariñena, Uncastillo y Jasa, ganadores de la pasada edición en las categorías de Pueblo Cultural, Turístico y Sostenible, respectivamente.

Cultura, sostenibilidad y patrimonio vivo

En la categoría de Pueblo Cultural y Turístico, los nominados son Biota, Robres, Belchite y Cretas. Cuatro candidaturas que demuestran que el patrimonio no es solo una herencia del pasado, sino también una oportunidad para atraer visitantes, generar actividad y reforzar la identidad de los pueblos.

El premio a Pueblo Sostenible se decidirá entre Sabiñánigo, Magallón, Perales de Alfambra y Borja. En esta categoría se reconoce a municipios que han hecho de la eficiencia energética, la economía circular o las energías renovables, oportunidades para mirar al futuro.

Por su parte, el galardón de Pueblo Tecnológico e Innovador pone el foco en localidades que están utilizando la digitalización, la innovación y las nuevas tecnologías como aliadas del desarrollo rural. Los candidatos son El Burgo de Ebro, Utrillas, Jaca y Ricla.

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Los Premios Pueblo del Año nacieron con el objetivo de reconocer el esfuerzo que ayuntamientos, entidades, empresas y vecinos realizan para impulsar el progreso de sus municipios. En un contexto en el que el medio rural afronta desafíos como la despoblación, la falta de servicios o la necesidad de atraer actividad económica, estos galardones quieren poner el acento en quienes ya están actuando.