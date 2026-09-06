El conductor de autobuses de Aragón que arrasa en redes sociales: de las carreteras de Teruel a TikTok

Las redes sociales dan la oportunidad de dar visibilidad al trabajo que realizan algunas personas. Grabarse llevando a cabo la jornada laboral y publicarlo puede hacer que el usuario gane visitas. Es el caso de Ricardo García Oliete, conocido en redes sociales como Ricky Oliete o RickyPovBus.

Ricky es un conductor de autobús de Zaragoza que se ha hecho famoso por grabar los recorridos que realiza con el autobús por las carreteras de Aragón. Aunque es zaragozano, su pasado está muy vinculado con Teruel, en concreto, con Oliete y Ariño, municipios de donde eran sus padres.

Qué hace Ricky Oliete

Es en la comarca turolense del Bajo Aragón donde el conductor y, ahora, creador de contenido ejerce su profesión. Subiendo los vídeos tanto en TikTok como Instagram o YouTube muestra a través de las gafas Ray-Ban Meta los recorridos que lleva a cabo por la provincia turolense.

En apenas seis meses Ricky cuenta con más de 38 mil seguidores en TikTok, más de 24 mil en Instagram y supera los 10 mil suscriptores en YouTube. Su formato es simple. Vídeos no muy largos de partes de las rutas que hace. Sin edición y sin cortes. Muchas veces comentándolos por encima con voz en off en directo mientras graba.

Su formato permite ver a la audiencia desde los ojos del propio conductor la vida en la carretera y, al mismo tiempo, da visibilidad a la profesión que ejerce, la de los choferes de autobús. También en sus vídeos se puede ver el riesgo que tiene conducir estos vehículos por determinados lugares donde las infraestructuras no están en las mejores condiciones o que son carreteras estrechas o giros complicados, mostrando así maniobras algo complejas al volante.

Los vídeos de Ricky Oliete que acumulan millones de visitas

Sus vídeos más vistos superan los 2,5 millones de visitas e incluso alguno roza los 4 millones de espectadores. El que cuenta con más visitas muestra la llegada del autobús a la estación de Alcañiz, mientras el chófer da unas indicaciones a los pasajeros. El segundo (el que ronda los 2,5 millones de visitas) enseña cómo Ricky reposta el bus y a la vez explica el proceso. Entre lo que dice muestra una curiosidad y es que el conductor sale por la puerta de atrás del vehículo en vez de la delantera porque, según comenta en el vídeo, "no se puede repostar", ya que la puerta bloquea el depósito.

En sus vídeos más recientes enseña su experienca en el Gran Premio de MotoGp de Alcañiz, ya que utilizó su autobús para llevar a empleados y comisarios de la competició. Llega incluso a conducir por el circuito de Motorland una vez la carrera ha terminado.

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Además, ahora en su perfil se puede encontrar otro contenido, también vinculado al transporte, pues combina los vídeos del autobús con otros que graba con su moto, una Yamaha Tricity 300 o vídeos donde habla directamente a cámara comentando experiencias que ha vivido con el bus o dando consejos para otros conductores.