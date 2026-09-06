Crónica política: Preparados, listos, elecciones... ¡Ya!

Parece que fue ayer cuando se cerró el último ciclo electoral en_Aragón y ya estamos a las puertas del siguiente. El inicio de este curso político marca el descuento hasta las próximas elecciones en un clima de absoluta crispación y desencuentros en la política nacional. Como tarde, llegarán en mayo las municipales. Y como pronto, pueden celebrarse en el primer trimestre las elecciones a las Cortes Generales. Una incógnita por despejar todavía por el único que puede hacerlo: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sigue deshojando la margarita sin concretar cuándo llegará la gran cita con las urnas.

Sí está claro que el 23 de mayo de 2027 Aragón renovará sus 731 ayuntamientos, las 33 comarcas y las tres diputaciones provinciales. Con varias dudas que solo podrán resolver los votos de los aragoneses: si el PP logrará revalidar ese mapa teñido de azul (salvo por la DPZ), si cederá algo en favor de la ultraderecha de Vox o si el PSOE conseguirá resistir en esos pocos ayuntamientos que conservó en 2023, o si seguirá cuesta abajo por la vía del desgaste.

Pero quedan más preguntas sin resolver en este inicio de curso político y electoral. Qué pasará con el PAR, Aragón-Teruel Existe, CHA y con la conformación de la propuesta de la izquierda a la izquierda del PSOE. Ninguno de ellos ha nombrado oficialmente a sus candidatos a alcalde en las principales ciudades.

En el caso del PAR, tienen previsto celebrar una Ejecutiva a mediados de mes. Y tienen varias cosas que decidir. Lo principal, si después de perder toda representación en las Cortes de Aragón por primera vez en 40 años, y tras el escándalo del fichaje de su presidente, Alberto Izquierdo, como asesor político del presidente de Aragón y líder del PP, Jorge Azcón, siguen presentando su candidatura independiente, con las siglas del PAR, o se sumergen definitivamente en esa «gran casa de la derecha» de la que le gusta hablar al mencionado Azcón. Y para la que llegó a pedir el voto el expresidente del PAR, José Ángel Biel.

El descuento para las elecciones ha comenzado ya pero solo el Partido Popular ha nombrado a sus principales candidatas. Todo sea dicho, los populares eran los que lo tenían más fácil. Las alcaldesas de Zaragoza, Natalia Chueca; Huesca, Lorena Orduna; y Teruel, Emma Buj, aspirarán a la reelección. Chueca y Orduna buscarán su segunda legislatura consecutiva, mientras que para Buj sería ya la cuarta. En cada casa consistorial todas mirarán de reojo a Vox. Buscarán una mayoría absoluta que las encuestas les ponen cerca en Teruel y en Zaragoza, y más difícil en Huesca. Pero no es descartable que tengan que pactar, de nuevo, con sus socios preferentes de gobierno y que ya son casi familia en el Gobierno de Aragón.

Pilar Alegría, en su visita a Alastuey, uno de los núcleos afectados por el incendio de Las Peñas de Riglos. / PSOE Aragón

En el PSOE queda mucho por hacer. El partido debe elegir todavía quién será el principal rival de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. La actual portavoz municipal, Lola Ranera, tampoco ha confirmado ni desmentido si quiere volver a ser la candidata después de 20 años como concejala en el ayuntamiento. Y es que el partido tiene que abrir un proceso de primarias para elegir a sus candidatos en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes. Esto es, en Zaragoza,_Huesca, Teruel y_Calatayud. Es la primera cita electoral municipal con Pilar Alegría como secretaria general; el primer ciclo electoral que comienza sin el liderazgo de Javier Lambán.

Vox tampoco ha anunciado a sus candidatos, pero en la extrema derecha no tienen previsto hacer primarias. La decisión se tomará, como siempre, desde la dirección de Madrid. Las encuestas anticipan un crecimiento de la formación que ya se produjo en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, donde duplicaron su número de votos y su número de escaños en el Parlamento aragonés. Está por ver si ese crecimiento se traduce en la elaboración de más listas electorales en los municipios de Aragón y en la consecución de más concejales o alcaldes. Por ahora, solo tienen uno.

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Chunta Aragonesista se juega en la próxima cita electoral ser capaz de capitalizar la corriente de apoyo que le hizo duplicar resultados en las Cortes el pasado 8 de febrero. Con Jorge Pueyo al frente, el partido de izquierda aragonesista está afrontando un potente rejuvenecimiento y busca diferenciarse con nuevas técnicas comunicativas y un uso fresco de las redes sociales que catapultaron al propio Pueyo como divulgador en su etapa previa a la política. La incógnita que acompañará a CHA será si opta, como hasta ahora, por presentarse en solitario en todas las citas electorales, o si abre la mano a coaliciones con otras opciones de izquierdas que permitan evitar el descalabro que sufrieron, por ejemplo, las cuatro listas que se presentaron, en 2023, al Ayuntamiento de Huesca. En esa ecuación entran Podemos, Izquierda Unida y también el proyecto de Zaragoza en Común, donde está todo por decidir a nueve meses de la cita electoral. Y en Aragón-Teruel Existe volverán a intentar extender ese proyecto político de ADN turolense al resto de la comunidad.