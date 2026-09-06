El mejor colegio público de Zaragoza está en uno de los barrios más populares de la capital: una metodología adaptada y un "proyecto transformador"

Son días de nervios para muchas familias ante los últimos días de vacaciones antes del inicio del curso 2026/27. Será el próximo martes cuando vuelvan a las aulas en Aragón los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y tercer curso del primer ciclo de Infantil en colegios públicos. Algunas de ellas, incluso habrán afrontado por primera vez la decisión de elegir colegio para sus hijos.

Hace dos cursos, un colegio público de Zaragoza se llevó el aplauso de toda España por su apuesta por su proyecto educativo basado en inculcar valores y buscar una salida ante una realidad, la de uno de los barrios más populares, diversos y multiculturales de la capital, francamente compleja.

Se trata del CEIP Ramiro Soláns, en el barrio Oliver. Su gran logro: revertir tasas de fracaso de escolar del 95% hasta convertirlo en un 80% de éxito educativo o pasar de un absentismo del 40% hasta apenas un 4%. Esta gran transformación tuvo detrás muchos años de esfuerzo y "reflexión", pero tuvo premio. El más importante: el de recobrar la "esperanza" para las familias de un distrito con mayores tasas de población vulnerable de la capital. Y otro, que llegó después, pero obtuvo un impacto mediático mayor: ganar el Premio Princesa de Girona Escuela 2024.

La "solidez" de un "proyecto transformador"

El nuevo enfoque lleva implementado más de 20 años en el Ramiro Soláns, pero ganar ese galardón supuso un verdadero espaldarazo. "Es una oportunidad de visibilizar el proyecto de la escuela, que es de transformación social y que la ha convertido en un lugar de esperanza", confesó a este diario Rosa Llorente, directora del centro a este diario.

La directora del CEIP Ramiro Soláns, Rosa Llorente, recoge el Premio Princesas de Girona Escuela 2024. / Fundación Princesa de Girona

La Fundación Princesa de Girona valoró la "solidez" del "proyecto transformador" por impulsar" un cambio sistémico en un contexto de gran diversidad social y cultural", además de "por su transferencia de prácticas educativas como modelo sostenible y replicable, liderazgo apreciativo y cohesión de su equipo, que consigue un proyecto diferenciador poniendo en el centro la justicia social, equidad e inclusión".

El objetivo es aprender investigando, divirtiéndose, colaborando y cooperando

Llorente confesó que el primer gran cambio fue cambiar la mentalidad del profesorado: "Creer que era posible hacer el cambio y basarnos en esas creencias". A partir de ahí, apostar por la "participación" de los alumnos, las familias y toda la comunidad educativa y, con esa base, concentrar sus primeros esfuerzos en la educación emocional. "El alumnado tenía fracaso porque no tenía regulación emocional que le permitiera convivir y aprender", aseguraba en la entrevista con este diario tras recoger el galardón.

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Así hasta cambiar otra de las patas básicas de la enseñanza en los centros: la metodología. "Las tradicionales no respondían a las necesidades de los alumnos del colegio, que es muy diverso. Pusimos el foco en la formación centrada en el propio proceso de aprendizaje con una participación activa y un trabajo colaborativo", dijo, con un objetivo claro: "Aprender investigando, divirtiéndose, colaborando y cooperando".