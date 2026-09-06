El nuevo mapa mundial de Saica: casi 15.000 trabajadores, 13 países y EEUU como próximo gran objetivo

Saica nació hace 83 años en Zaragoza y todavía mantiene aquí su sede central, pero hace tiempo que dejó de ser una empresa que pueda explicarse únicamente desde Aragón. El mapa de la compañía se extiende ya por tres continentes y, tras culminar la adquisición del grupo alemán Thimm, su perímetro internacional alcanza los 13 países, con un total de 123 plantas productivas, unas ventas consolidadas estimadas en 4.300 millones de euros y una plantilla próxima a los 15.000 trabajadores.

El salto tiene una dimensión especialmente relevante en Europa Central. La operación incorpora diez plantas de Thimm: seis en Alemania, dos en Polonia, una en República Checa y otra en Rumanía. Con ellas, Saica Pack, la división dedicada a los embalajes de cartón ondulado, eleva de 50 a 60 el número de centros industriales.

La adquisición marca un hito en la trayectoria de la multinacional aragonesa tanto por la magnitud de la operación como por su valor estratégico. Thimm se incorpora al corazón del negocio de Saica y refuerza una estrategia de integración que busca que una parte cada vez mayor del papel fabricado por el grupo termine transformado en sus propias fábricas de cartón.

La dimensión del nuevo perímetro se aprecia también en la plantilla. Saica cerró 2025 con 12.333 empleados y, con la incorporación de Thimm, pasa a contar con unos 14.833, un 20% más. En ventas, los 3.962 millones registrados al cierre del pasado año se sitúan en torno a los 4.300 millones tras la operación.

Una cadena de valor con cuatro pilares

La fotografía del grupo antes de la operación ya era la de una multinacional industrial de primer nivel. Saica contaba con 112 plantas repartidas por tres continentes y tenía presencia en España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Turquía, Luxemburgo, Países Bajos, Estados Unidos y Polonia.

Su estructura se articula en cuatro negocios que se complementan entre sí: Saica Natur gestiona residuos y materiales recuperados; Saica Paper produce papel reciclado para cartón ondulado; Saica Pack fabrica los embalajes de cartón; y Saica Flex está especializada en embalaje flexible. Es una cadena de valor que permite al grupo controlar diferentes fases del proceso y que explica de su estrategia de crecimiento.

Plantas por países y negocios

Por áreas de negocio, Saica Pack concentra la mayor red industrial, con 60 plantas tras sumar las diez de Thimm. Le siguen Saica Natur, con 46 plantas; Saica Paper, con ocho fábricas; y Saica Flex, con nueve plantas y agencias comerciales. Por países, España concentra 51 centros, seguida de Francia (21), Reino Unido (19), Polonia y Portugal (7 cada uno) y Alemania (6). La red se completa con plantas en Italia, Irlanda, Estados Unidos, Turquía, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa y Rumanía.

Saica Pack es, con diferencia, la mayor de las cuatro divisiones por volumen de negocio. Antes de incorporar a Thimm, contaba con 2.082 trabajadores y un negocio de 1.763 millones. Saica Natur era la división con mayor plantilla, con 7.701 empleados y 2.269 millones de facturación. Saica Paper tenía 1.567 trabajadores y 495 millones, mientras que Saica Flex sumaba 1.006 empleados y 268 millones.

La expansión internacional de Saica no es reciente. El grupo comenzó a construir su actual presencia exterior hace más de tres décadas. En 1993 entró en Portugal; en 1998 dio el salto a Francia; en 2001 llegó a Italia y en 2006 reforzó su presencia en Reino Unido e Irlanda. Posteriormente entró en Turquía y amplió su presencia en distintos mercados europeos.

EEUU, el siguiente capítulo

Polonia se ha convertido en uno de los escenarios más importantes de esta expansión. Saica entró en el país en 2022 y en 2024 adquirió el grupo Schumacher, con dos fábricas de papel y dos de cartón. Ahora Thimm añade otras dos instalaciones polacas y refuerza aún más la posición de la compañía en Europa Central.

El grupo ha crecido mediante una combinación de inversiones industriales y adquisiciones. En 2021, su plan estratégico contemplaba una inversión media de 230 millones de euros anuales durante cinco años. Desde entonces, Saica ha continuado ampliando capacidad, modernizando fábricas, desarrollando nuevas tecnologías y avanzando en descarbonización.

Estados Unidos representa ahora el siguiente gran capítulo de la expansión. Saica inició allí su actividad industrial con una primera fábrica de cartón ondulado y acaba de poner en marcha una segunda. La compañía aspira a alcanzar hasta cuatro instalaciones de este tipo y, a más largo plazo, construir una fábrica de papel. La estrategia pasa por replicar progresivamente en este país el modelo de integración desarrollado en Europa, con varias cartoneras alrededor de una futura papelera.

Aunque la bandera industrial de Saica se extiende por el mundo, el centro desde el que se toman las grandes decisiones continúa estando a orillas del Ebro.