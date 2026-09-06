El refugio de Jesús Calleja está en el Pirineo aragonés: una estación internacional y un pueblo fronterizo

Aragón se ha consolidado como uno de los territorios favoritos para rodajes, escapadas y visitas de figuras conocidas, atraídas por sus espectculares paisajes y su singular patrimonio. Entre quienes han mostrado una predilección especial por la comunidad está Jesús Calleja, que este verano ha vuelto a dejar constancia de su fascinación por el Pirineo aragonés durante su estancia en uno de los hoteles más lujosos del territorio nacional.

El aventurero leonés, al frente del célebre programa 'Volando Voy', ha recorrido buena parte de Aragón gracias a la infinidad de grabaciones del espacio televisivo. Calleja ha pasado por enclaves tan reconocidos como Fuendetodos, Belchite, Calatayud, Villanúa o Jaca, mostrando algunos de los lugares más especiales de la comunidad. Tras su reciente visita a la Sierra de Armantes, en Calatayud, Calleja ha elegido ahora otro rincón emblemático: Canfranc, uno de los lugares más icónicos del Alto Aragón.

Una estación internacional de casi un siglo de historia

Durante su estancia, el presentador se alojó en el Hotel Canfranc Estación, a Royal Hideaway, un cinco estrellas gran lujo inaugurado en enero de 2023. El establecimiento alberga el histórico edificio de la Estación Internacional de Canfranc, inaugurada en 1928 y declarada Bien de Interés Cultural en 2002. Con 104 habitaciones, el complejo hotelero se ha convertido en un referente único en Aragón por su combinación de tradición ferroviaria y su diseño contemporáneo.

El recinto, uno de los conjuntos ferroviarios más importantes de Europa en el primer tercio del siglo XX, ha sido rehabilitado respetando su ADN arquitectónico y sus rasgos originales, transformándose en un icono del siglo XXI. El prestigosio diario Financial Times, lo ha destacado como “una de las mejores aperturas hoteleras del mundo”, subrayando su capacidad para ofrecer simultáneamente una experiencia contemporánea y de memoria histórica.

Las habitaciones, inspiradas en los vagones de tren de los años 20, están diseñadas con materiales nobles como madera y latón y tejidos que evocan a la estética de ese período. El explorador compartió su experiencia en su perfil de Instagram que recorre las instalaciones, asombrado por el fastuoso edificio, tanto por su interior como el exterior. “Os voy a enseñar un sitio muy especial, la antigua estación internacional de Canfranc”, comienza. Además, también ha querido destacar las lujosas habitaciones: “Parece que estás en los trenes icónicos como el Orient Express. Es una pasada desde que entras”.

Estación de Canfranc con niebla / PIXABAY

Qué ver en Canfranc

La localidad se divide en dos núcleos y conserva un patrimonio histórico marcado por su condición de der un pueblo fronterizo. Sus orígenes medievales están ligados al Camino de Santiago, que entra en Aragón por el puerto del Somport. Un devastador incendio producido en 1944, convirtió en completas ruinas tanto el casco antiguo como la Iglesia de la Trinidad, del siglo XVI, que también fue cuartel en las Guerras Carlistas.

Entre sus joyas arquitectónicas destaca la Torre de Aznar Palacín, del siglo XIV, parte de una antigua casa señorial. La defensa frente a las posibles invasiones francesas provocaron la construcción de la Torre de Fusileros o el Coll de Ladrones. Su rol como paso fronterizo se remonta a la época romana, cuando el Somport era conocido como Summus Portus, ruta clave de comunicación y peregrinaje.

Los orígenes del pueblo de Canfranc, en la provincia de Huesca, se remontan al siglo XI. / TURISMO DE ARAGÓN

Frente a la estación se levanta la moderna Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, consagrada en 1969 y obra del arquitecto Miguel Fisac, uno de los templos más vanguardistas del Pirineo. El entorno ofrece además rutas como el Paseo de los Melancólicos y antiguos búnkeres de la Línea P, construidos para defender el territorio.

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En invierno, Canfranc es punto de paso hacia de las estaciones de Astún y Candanchú, aunque ninguna pertenece al muncipio: Candanchú es parte de Aisa y Astún del término muncipal de Jaca.