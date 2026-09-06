El rincón del Pirineo que esconde el 'Mar Muerto de Aragón': un balneario único con propiedades curativas

Aragón es una de las comunidades autónomas ideales para disfrutar de un buen chapuzón relajante antes de volver de las vacaciones. La región es conocida por ser una tierra de pozas en todas sus provincias. Sus espectaculares paisajes y la gran calidad del agua filtrada de manera natural por rocas y arena, implican que sea uno de los rincones favoritos de muchos españoles.

Así, la cuenta atrás para que finalice uno de los veranos más calurosos en España ya ha llegado. Aunque nos encontramos en los últimos días de este período, muchos aprovechan estos primeros días de septiembre para buscar tranquilidad en la montaña. Con el regreso de las clases escolares y el calor dando una pequeña tregua, son muchos los que eligen marcharse a lugares donde bañarse y relajarse, lejos de la masificación que sufren los pueblos y zonas rurales durante la temporada estival, desde junio hasta agosto.

El Mar Muerto de Aragón

Uno de los espacios más visitados en estas fechas es el Salinar de Naval, más conocido como el Mar Muerto de Aragón. El recinto cuenta con cinco piscinas de agua salada rodeadas de hamacas y jaimas. Gracias a la alta concentración salina, los bañistas pueden flotar sin esfuerzo y disfrutar de sus propiedades terapéuticas y relajantes. Una experiencia completamente distinta y enriquecedora a la de una piscina convencional.

La salinidad de los manantiales de Naval ronda el 26%, similar a la del Mar Muerto de Jordania, lo que hace imposible hundirse. Esta agua proviene de depósitos salinos de más de 200 millones de años. La lluvia atraviesa de esos depósitos, disuelve la sal y la conduce al exterior. Por este motivo, la sal que se extrae no procede de mares actuales, contaminados y con microplásticos.

Estos son sus beneficios

El uso de la sal con fines terapéuticos se remonta a civilizaciones antiguas como egipcios, griegos y romanos. En la Edad Media, los baños se popularizaron en Europa se consideraban efectivos para mejorar la salud y el bienestar. Con el paso de los siglos, esta práctica extendida se ha ido adaptando a los tiempos actuales y sigue manteniendo su relevancia.

A día de hoy, los baños terapéuticos continúan siendo muy bien valorados por sus beneficios para la salud y mente. Su popularidad ha aumentado debido a la búsqueda de prácticas naturales para cuidar el cuerpo, la piel y el bienestar emocional, algo muy presente en la sociedad contemporánea. Las altas concentraciones de sal aportan efectos relajantes y rejuvenecedores, puesto que mejoran las condiciones dermatológicas, respiratorias, circulatorias y musculares.

La acción purificadora y desinfectante de la sal ayuda a eliminar impurezas y bacterias, mejorando problemas como psoriasis, dermatitis, eczemas o acné. Además, favorece la exfoliación natural, eliminando células muertas y promoviendo la regeneración de la epidermis.

Parte de las instalaciones de El Salinar de Naval. / El Salinar

Un balneario único en Aragón

Precisamente por esa elevada concentración salina, la experiencia es distinta a la de cualquier baño habitual. Desde el propio Salinar recomiendan permanecer un máximo de 20 minutos seguidos dentro del agua. Más tarde, es aconsejable salir, hidratarse y volver a entrar más adelante si así desea. Además, está permitido el baño de niños acompañados de un adulto, aunque el recinto desaconseja el baño de bebés porque la salinidad puede irritar la piel y los ojos. El espacio cuenta también con piscinas adaptadas para personas con discapacidad y plazas de aparcamiento reservadas.

Sus aguas fueron en 2010 declaradas mineromedicinales por el Ministerio de Industria y son apropiadas para tratar enfermedades cutáneas, dolores musculares y articulares. Su densidad de sal es siete veces superior a la del mar y similar a la del Mar Muerto, lo que convierte al Salinar en un balneario único en Aragón.

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Vista aérea de El Salinar. / SERVICIO ESPECIAL

El pueblo de Naval no solo es conocido por su salinar, sino que aquí también se encuentra muy presente la tradición alfarera. Esta singular y ancestral práctica puede comprobarse visitando el Centro de Interpretación de la Alfarería, un espacio que muestra la historia y técnicas de este oficio ancestral. Asimismo, esta pequeña localidad se encuentra a únicamente 36 kilómetros de Aínsa, catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España.