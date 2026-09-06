La tradición y la música inundan las calles de Villamayor

Villamayor de Gállego comienza hoy a sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Pueyo. Hasta el 12 de septiembre, vecinos y visitantes disfrutarán de varias actividades pensadas para todas las edades. Aunque las fiestas comienzan hoy de forma oficial, ya se han celebrado varios actos prefestivos. El viernes 28 de agosto y el sábado 29 se disputó el torneo de fútbol sala. Además, el sábado se celebraron también los concursos de poza y rabino. El domingo 30 se organizó la salida cicloturista de BTT y la yinqana automovilística. Por otro lado, ayer 5 de septiebre continuó la programación con el concurso de tiro al plato, el torneo de guiñote, y el concierto de The Bronsons.

Oferta amplia y variada

Esta mañana, a las 11.00 horas, tendrá lugar la entrega del pañuelo de fiestas en la plaza del Planillo. Un poco más tarde, la Fundación los Pueyos será la encargada de leer el pregón. Tras el volteo de campanas, los gigantes y cabezudos recorrerán las calles de la localidad acompañados de la charanga El Becuadro. A las 14.00, se celebrará la mascletá popular en el parque de las Generaciones y a las 18.00 horas comenzará el pasacalles Villamayor se cambia de época. Después, a las 20.30, la orquesta Akros ofrecerá una sesión de tarde y se entregarán los premios del pasacalles. A las 0.00 horas seguirá la música y, al finalizar, Dj Leo Lostao se encargará de cerrar el primer día de las fiestas.

El lunes 7 de septiembre a las 11.00 horas tendrá lugar la suelta de vaquillas. A las 11.30, dará inicio el concurso de ranchos, y a las 13.00 se celebrará la carrera de cintas desde el centro cívico. Ya por la tarde, la orquesta Montesol ofrecerá un café concierto y al finalizar se entregarán los premios del concurso de ranchos. Una hora y media después tendrá lugar la salida de la cofradía desde la iglesia parroquial hasta el santuario. Este año, finalmente, los danzantes no saldrán en procesión. A las 18.00 horas, la Coral de Villanueva entonará el salve solemne y se impondrán las medallas a los nuevos cofrades. A continuación, se celebrará una nueva sesión de vacas y la actividad Norabola, pompas de jabón en el parque. A las 20.30 horas la orquesta Montesol amenizará el baile y a las 21.30 tendrá lugar la ronda jotera. Más tarde, continuará la fiesta con la sesión de noche, el torneo de soga femenino y la ronda de peñas con la charanga El Becuadro.

El martes comenzará la jornada a las 9.00 h. con la misa rezada en la iglesia y ldos horas más tarde tendrá lugar la procesión, precedida por los danzantes, y la posterior misa en honor a la Virgen del Pueyo. A las 13.30 horas, los vecinos disfrutarán de un vermú popular en el centro cívico, y a las 16.30 horas habrá jotas a cargo del grupo Baluarte Aragonés. A las 17.00, los más pequeños disfrutarán de un tobogán hinchable en la cuesta de la ermita y a las 19.00 se celebrará la fiesta Holi Colours. Por la noche, tendrá lugar el concurso Tu Jeta Me Suena y el concurso de baile. Finalmente, a partir de las 2.00, se organizará una fiesta romana en la Peña Villamatas.

El miércoles 9, a las 10.00 horas se celebrará la misa y la charanga El Becuadro hará una visita al colegio. A las 11.00 se disputará el concurso de tiro de barra en el parque y a las 16.00 el show Ilusionar-T sorprenderá al público en la plaza del Planillo. A las 18.00 horas habrá una sesión de vacas y actuarán los Titiriteros de Binéfar en el centro cívico. Por su parte, a las 20.30 horas tendrá lugar el concurso de disfraces infantiles y a partir de las 23.00 h. seguirá la fiesta con Pura verbena y la disco móvil.

Un día después, la charanga El Becuadro visitará a las Reinas y Damas y a las 14.00 horas los vecinos disfrutarán de una comida organizada por la Peña Gastronómica El Cerdo. Más tarde, la orquesta Titanes Show ofrecerá un café concierto, una sesión de tarde y la sesión de noche. A las 17.30 horas, Dj Matagüelos hará bailar al público con un tardeo en la plaza del Planillo. Ya por la noche, a las 21.30 se disputará la carrera de autos locos y, a las 2.00 h., el torneo de soga masculino.

Una despedida a lo grande

El viernes se realizará una sesión de vacas a las 11.00 y otra a las 18.00 horas. Ya por la tarde, tendrá lugar un café concierto de la orquesta Ingenio, que protagonizará también la sesión de las 20.30 h. y la de noche a partir de las 0.00 horas. A continuación, la música continuará con la posterior disco móvil.

Por último, el sábado a las 8.30 horas se disputará el concurso de pentanca y a las 11.00 h., la última suelta de vaquillas. Después, a las 13.15, tendrá lugar el recorrido de mansicos. Por la tarde, a las 16.00, Star Glaw deleitará a los asistentes con su show en la plaza del Planillo. A las 17.00 actuará la orquesta Laudística Harmonía y una hora después habrá hueco para el ilusionismo con el espectáculo A la sombra de la magia. A esa misma hora, se celebrará una sesión de vacas y a las 20.30 horas la orquesta Nueva Era hará mover el esqueleto a los vecinos con una sesión de tarde.

A las 23.30, se despedirán las fiestas con los fuegos artificiales y la orquesta Nueva Era ofrecerá una sesión de noche y ,finalmente, la disco móvil bajará el telón hasta el año que viene.