Vandalizan la sede del PSOE en Barbastro en plenas fiestas de la ciudad: "La intimidación y la violencia no caben en democracia"

El PSOE de Barbastro ha denunciado la vandalización de su sede en la capital del Vero en plenas fiestas patronales en honor de la Natividad de Nuestra Señora. El suceso, por el que la puerta de acceso al local ha quedado dañada, ha sido condenado por la federación altoaragonesa del PSOE y por el PSOE Aragón a través de sus redes sociales. Además, el PSOE de Barbastro ha presentado una denuncia ante la Policía Local y la Guardia Civil para que se investiguen estos hechos.

El primero en comunicar lo sucedido ha sido el exdiputado autonómico Iván Carpi, que ha compartido unas fotos de los desperfectos en la fachada de la sede. "Esta noche la sede del PSOE en Barbastro ha sido atacada. Los discursos de odio generan estos resultados. Su violencia nos da más ganas de trabajar en defensa de la convivencia y del progreso", ha expresado.

El portavoz del grupo municipal del PSOE en Barbastro, Daniel Gracia, ha explicado que el ataque se ha producido "de madrugada, porque por la tarde todo estaba bien". "Ha tenido que ser de madrugada porque tenemos la sede en pleno Coso, con un escenario de las fiestas al lado, y si hubiera sucedido en un horario con gente en la calle, les habrían visto y nos habríamos enterado antes", ha explicado en declaraciones a este diario.

"No es la primera vez"

Según ha indicado Gracia, no es la primera vez que la sede socialista se ve atacada. "En otras ocasiones nos habían tirado huevos a la fachada, nos habían escrito insultos... Hasta ahora, lo limpiábamos y lo borrábamos y a seguir. Pero hoy han arrancado todo el vinilo de la puerta y creemos que lo teníamos que denunciar", ha expresado.

Los daños se han quedado en la parte externa del local, pero no ha habido ningún desperfecto en su interior.

El mensaje de los socialistas barbastrenses ha recibido el respaldo del PSOE del Alto Aragón. "Nuestra más enérgica condena al vandalismo que esta noche ha sufrido nuestra sede en Barbastro". "Las diferencias de ideas políticas se han de plantear desde el respeto, con diálogo y exponiendo los argumentos; nunca desde el vandalismo", han trasladado desde la federación que lidera Fernando Sabés.

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El PSOE Aragón se ha sumado a la "firme condena por el ataque recibido". Y han redundado en un mensaje por la convivencia: "la intimidación y la violencia no tienen cabida en democracia". "Frente al odio, defendemos la convivencia, el pluralismo, el diálogo y el Estado de Derecho", han concluido.