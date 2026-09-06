Zaragoza rompe el récord de calor nocturno en septiembre con una mínima de 25,3 grados

La entrada de septiembre no ha traído el esperado alivio después de un verano extraordinariamente cálido en Zaragoza. Al contrario, la ciudad ha encadenado en los primeros días del mes temperaturas más propias del corazón del verano y ha dejado ahora uno de los registros nocturnos más extraordinarios de toda la serie meteorológica.

La estación de Zaragoza-Aeropuerto registró este sábado una mínima de 25,3 ºC, después de una madrugada en la que el mercurio apenas encontró margen para bajar. A las 00.00 horas todavía había 29,2 ºC; a las 2.00 se alcanzaban 28,9 ºC y a las 4.00 todavía se contabilizaban 26,5 ºC. La temperatura se mantuvo por encima de los 25 grados hasta primeras horas de la mañana.

Noches cálidas

El dato adquiere una relevancia especial al compararlo con el histórico de temperaturas mínimas de Zaragoza. Los 25,3 ºC registrados el 5 de septiembre pasan a ocupar el cuarto puesto entre las noches más cálidas de toda la serie, únicamente por detrás de los 28,1 ºC del 30 de julio de 2025, los 25,8 ºC del 8 de julio de 2026 y los 25,7 ºC del 23 de agosto de 2023. El registro del viernes al sábado supera además todos los precedentes de septiembre.

La anomalía resulta todavía más llamativa por la fecha. Septiembre marca el comienzo del otoño meteorológico y, aunque Zaragoza mantiene habitualmente temperaturas elevadas durante las primeras semanas del mes, una mínima superior a los 25 grados supone un episodio excepcional. Como referencia, los valores climatológicos de Aemet sitúan en 15,2 ºC la temperatura mínima media de septiembre en Zaragoza-Aeropuerto.

La noche no fue, además, un episodio aislado dentro de un día extraordinariamente cálido. El viernes 4 de septiembre la temperatura todavía se situaba en 30,7 ºC a las 23.00 horas, después de haber alcanzado 38,3 ºC a las 20.00. Es decir, la ciudad entró en la madrugada con el termómetro todavía en valores plenamente veraniegos y necesitó toda la noche para acercarse tímidamente a los 25 grados.

Y el calor ha continuado durante el fin de semana. Este sábado, Zaragoza-Aeropuerto alcanzó 38 ºC a las 16.00 horas, mientras que durante la noche del sábado al domingo las temperaturas volvieron a mantenerse excepcionalmente altas. A medianoche todavía se registraban 32,8 ºC y a las 5.00 de la madrugada del domingo el termómetro marcaba 25 ºC.

El episodio es la prolongación de un verano que ya había dejado registros históricos en la capital aragonesa. De hecho, Zaragoza cerró el verano de 2026 con un récord de noches tropicales: 66 noches en las que la temperatura no bajó de los 20 grados, según los datos difundidos esta semana a partir de los registros de Aemet.