Más de 150.000 alumnos regresan este martes a las aulas aragonesas para dar comienzo al nuevo curso escolar

Las aulas aragonesas vuelven a llenarse este martes con el regreso del curso escolar. Más de 150.000 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) regresarán a los centros educativos para dar comienzo al curso 2026-2027. Esta será la primera gran vuelta a las aulas del nuevo curso, que después continuará de forma escalonada con el resto de enseñanzas hasta el mes de octubre.

De los 153.136 estudiantes que comienzan las primeras etapas, 99.093 corresponden a Infantil y Primaria, mientras que 54.043 cursarán ESO. Estos son los primeros alumnos que ponen fin a las vacaciones y recuperan las rutinas de clases, horarios y reencuentros.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha presentado este lunes las principales cifras del curso acompañada por el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, y la directora General de Personal, Ana Eva Tejedor. Susín ha situado el inicio del curso en el objetivo de seguir avanzando en un sistema educativo basado en "la libertad, la calidad, la equidad y la excelencia". La cifra de alumnos que regresan mañana a las aulas supone la mayoría del total de estudiantes que pasarán por el sistema educativo aragonés este curso. En conjunto, 193.391 alumnos están llamados a incorporarse progresivamente a las clases en las diferentes etapas educativas.

Entre los escolares que retoman este martes las clases, se encuentran 8.588 niños que comienzan primero de Infantil, con tres años. 257 menos que el curso pasado, volviendo a poner sobre la mesa el efecto de la evolución demográfica y de la "confirmación claramente de la caída dela natalidad", ha señalado Susín al valorar esta cifra de matriculados para el primer ciclo de educación. En total, 29.406 alumnos cursarán la etapa de Educación Infantil en Aragón.

Por su parte, 69.687 estudiantes se incorporarán a los cursos de Primaria, mientras que de cara a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria comenzarán las clases 54.043 alumnos este próximo martes. La vuelta, sin embargo, no será simultánea para todos. Tras los alumnos de Infantil, Primaria y ESO, el miércoles 9 de septiembre comenzarán las clases de Bachillerato, un día después, el 10, llegará el turno de Formación Profesional.

Más tarde, el día 11 de septiembre empezarán las Enseñanzas Deportivas, seguidas por las de Artes Plásticas y Diseño el día 14. Finalmente, el 21 se incorporarán los alumnos y profesionales de Enseñanzas Artísticas Superiores, para dar paso a la última fecha de comienzo el día 1 de octubre, cuando darán comienzo las Escuelas Oficiales de Idiomas, los cursos de especialización y la modalidad virtual de FP.

Más de 17.000 docentes

La vuelta de los alumnos a las aulas estará acompañada por una plantilla de 17.083 docentes ya incorporados a los centros educativos. "De los profesores que se han incorporado, 10.875 son funcionarios de carrera, situados 7.217 en Zaragoza, 2.207 en Huesca y 1451 en Teruel, junto con 6.208 interinos de vacante adjudicada para todo el curso", especificaba Susín. Entre los funcionarios de carrera hay 5.773 maestros y 5.102 profesores de Secundaria y otros cuerpos.

Además, Educación ha adelantado el primer acto semanal de adjudicación de plazas de sustitución para que los interinos pudieran incorporarse a sus puestos antes de que los llegasen los estudiantes: "La oferta se hizo en los últimos días del mes de agosto, para conseguir que todos los puestos estuvieran cubiertos antes de que llegara el alumnado a los centros". Un total de 963 interinos de sustitución han realizado ya su incorporación a su plaza desde el 1 de septiembre.

Junto a ello, el Departamento mantiene su apuesta por el refuerzo de los recursos humanos y continuará adoptando medidas para hacer frente al déficit estructural de determinadas especialidades docentes. "Para lograr los resultados del pasado curso tenemos que volver a solicitar al Ministerio la autorización de la licencia a maestros para que puedan ejercer en primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria", explicaba la consejera. A lo largo del curso 2025-2026 se contrataron a 200 profesores de Secundaria y Formación Profesional que no habían obtenido todavía el máster de profesorado debido a la falta de candidatos en las listas.