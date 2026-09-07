Aragón sigue sumando molinos y placas solares, pero produce menos energía renovable: ¿qué está pasando?

Aragón se enfrenta a una nueva paradoja en su proceso de transformación energética. La comunidad no deja de sumar nuevos parques eólicos y fotovoltaicos, con más de 3.100 aerogeneradores repartidos por todo el territorio y unas 4.500 hectáreas ocupadas por placas solares, pero el crecimiento de la potencia instalada no se está traduciendo automáticamente en una mayor generación renovable. Detrás de esta divergencia están las limitaciones de la red eléctrica, que restringen la capacidad para evacuar y aprovechar toda la energía que pueden producir estas instalaciones. Una situación que, según el Gobierno aragonés, se ha agravado por las restricciones técnicas aplicadas tras el gran apagón de abril del pasado año.

Así se desprende de los datos del Boletín de Coyuntura Energética de Aragón de 2025, presentado este lunes por la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Ejecutivo autonómico, Eva Valle, y la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés. Ambas advirtieron de que la falta de capacidad de la red, tanto para evacuar la energía generada como para conectar nuevos proyectos, se está convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo energético de la comunidad y puede llegar a amenazar nuevas inversiones industriales.

La potencia eléctrica instalada alcanza, según los datos de Red Eléctrica (grupo Redeia) recogidos por el informe, los 13.758 megavatios (MW), de los que una parte mayoritaria –el 83,3%– corresponde a tecnologías renovables. Solo la eólica suma 6.063,6 y la fotovoltaica 3.981,8. El propio boletín advierte de que existen diferencias con los datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) en función del criterio utilizado para considerar una instalación incorporada al sistema.

Sin embargo, la producción renovable no creció al mismo ritmo, incluso bajó. En 2025 las instalaciones renovables aragonesas vendieron 18,7 millones de megavatios hora (MWh) frente a los 19,6 millones del ejercicio anterior, lo que supone un descenso de alrededor del 4,5%. Eso a pesar de que la potencia renovable siguió aumentando con fuerza. En 2025 se conectaron al sistema desde Aragón 1.061 nuevos megavatios --706 fueron de fotovoltaica y 357 de eólica--, hasta sumar una capacidad total de unos 11.400 MW.

Más gas natural

La generación eléctrica, por su parte, alcanzó los 22,39 millones de MWh, un 3% más gracias a la mayor funcionamiento de las centrales de gas. Las renovables aportaron el 83,6% del total de la energía producida Aragón, con la eólica como principal tecnología, con 10,93 millones de MWh, seguida de la hidráulica (3,45 millones) y otras renovables, fundamentalmente solar, con 4,19 millones.

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, y la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés, este lunes en la presentación del Boletín de Coyuntura Energética de 2025. / Gobierno de Aragón

La directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés, explicó que las instalaciones renovables no pueden aprovecharse plenamente por las limitaciones existentes en las infraestructuras de transporte y evacuación de la electricidad. Ssubrayó además que "las condiciones de operación de la red han cambiado" y que las restricciones técnicas y los nuevos criterios de estabilidad del sistema aplicados tras el apagón están condicionando el funcionamiento de determinadas instalaciones.

Crecen las emisiones contaminantes

El efecto se aprecia también en el conjunto del sistema energético. En 2025 aumentó la producción de las centrales de ciclo combinado, que prácticamente duplicaron su generación, hasta 2,2 millones de MWh en 2025. El mayor recurso al gas natural permitió cubrir parte de las necesidades del sistema, pero tuvo un efecto sobre las emisiones contaminantes. Las asociadas a la transformación de electricidad se dispararon un 39%, hasta 2.008 kilotoneladas de CO₂, principal gas de efecto invernadero (GEI),

La consecuencia es que Aragón mantiene una extraordinaria capacidad de generación eléctrica, pero continúa dependiendo en buena medida de energía primaria procedente del exterior. El consumo de energía primaria alcanzó 5.315 ktep en 2025 y las renovables representaron 2.358 ktep. El propio boletín señala que el consumo primario aumentó un 5,3%, mientras que el peso de las renovables descendió un 3,6% y el del gas natural aumentó un 4,4%.

En paralelo, el consumo final de energía creció un 4,99%, hasta 3.911 ktep. Los productos petrolíferos continúan siendo la principal fuente, con 1.468 ktep, por delante de la electricidad (962,4) y el gas (624,1). El porcentaje de energías renovables sobre el consumo final bruto se situó en el 37,1%, frente al 38,4% de 2024.