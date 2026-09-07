La aragonesa Vitalia invertirá otros 400 millones en su expansión tras aplazar su salida a bolsa

Vitalia, el gigante aragonés del sector geriátrico, proyecta un nuevo plan de expansión en España tras aplazar su salida a bolsa después de la venta del 80% del accionariado a los fondos de inversión Stepstome y Greykite. La firma, que ya tiene en marcha un potente programa de aperturas para alcanzar las 15.000 plazas residenciales en 105 centros, ultima los detalles de una nueva inversión de cerca de 400 millones de euros para la apertura de 25 complejos adicionales durante los próximos años, con los que sumará otras 4.000 camas a su cartera actual, con la que ya es el segundo actor más importante del sector español.

En octubre del año pasado, los dos citados fondos se convirtieron en los propietarios de la empresa, pues las firmas de capital riesgo CVC y Portobello decidieron vender su la mayor parte del capital social de Vitalia Home. CVC se quedó con un 10% del accionariado, mientras que el fondo madrileño, que fue el primero en apostar por Vitalia hace más de 10 años, cerró su etapa en el consejo de administración de la firma. Sin embargo, la gestión sigue en las manos de Chema Cosculluela, fundador de este emporio que apostó por un modelo de residencias cinco estrellas, que todavía posee el 10% del accionariado.

Los fondos Stepstome y Greykitex se hicieron con el 80% de Vitalia hace un año. La familia Cosculluela conserva el 10% del capital social y está a los mandos del negocio

Como publicó este diario, la familia Cosculluela veía con muy buenos ojos una potencial salida a bolsa, algo que proyectaban para el presente 2026. Sin embargo, a la compañía «todavía le faltaban dimensiones para emprender una acción de ese calibre», según explican fuentes de la propiedad, por lo que el salto al parqué se aplazó. «Sigue siendo nuestra intención, pero lo intentaremos de aquí a cinco años», indican las citadas fuentes. Solo dos empresas vinculadas a Aragón cotizan en bolsa: Montepino, que lo hace en el mercado burátil francés (aunque la mayoría de su accionariado es de Bankinter), y Nyesa (protagonista del mayor concurso de acreedores de la historia de la comunidad, trasladó su sede a Madrid).

Los centros de Grupo Vitalia están equipados con las tecnologías más avanzadas. / Grupo Vitalia

Mientras tanto, Vitalia se ha propuesto mantener su trayectoria de crecimiento a través de un plan de desarrollo con el que prevé tener operativos 105 centros residenciales con 15.000 camas. Ahora mismo, la firma zaragozana cuenta con 82 centros operativos y 11.000 camas disponibles después de abrir tres nuevos complejos en la primera mitad del año (en Vallecas, Logroño y Gandía), a los que se usmarán otros tres antes de que termine 2026. La plantilla de la compañía alcanza ahora mismo los 6.000 profesionales.

A partir de aquí, la compañía lanzará un nuevo plan de inversiones que rondará los 400 millones de euros, algo con lo que espera sumar a su cartera otros 25 nuevos centros residenciales y hospitales de día, por lo que disparará su presencia en el sector con cerca de 130 complejos residenciales. La empresa zaragozana apostó por un modelo de residencia cinco estrellas y un especial énfasis en la rehabilitación neurológica. Cuentan con un modelo en el que combinan residencias más tradicionales con pisos tutelados para ancianos, como el que poseen en el fallido hotel de la Expo, donde construirán un edificio gemelo con 70 habitaciones y un hospital de día.

El presidente y fundador de Vitalia, Chema Coscuelluela, oriundo de La Fueva. / Jaime Galindo

En Zaragoza, la firma cuenta con seis complejos residenciales, mientras que en el Alto Aragón cuenta con tres centros (Huesca, Chimillas y Jaca), que se suman a otras dos en la ciudad de Teruel. Las residencias de la firma suelen compartir una estructura de salas comunes en las que se forman grupos de iguales de en torno a 15 personas.

Hasta 2015, Vitalia había crecido pasito a pasito, aliándose con cajas de ahorros y constructoras para levantar sus residencias, basadas en un modelo de comodidad que apostaba por la rehabilitación. En Andalucía se unió con la entidad financiera Criteria, Kutxabank y con Cajasol, mientras que Bantierra, que había apoyado el negocio en Aragón, mantuvo su participación del 20% en Vitalia Iberia, donde también permanecieron algunos socios minoritarios. Por su parte, Cosculluela recuperó la participación que la constructora TAU tenía en sus filiales catalanas. Fue en ese momento en el que entró el primer fondo de inversión, Portobello, que contrbuyó al crecimiento de la compañía.

El sector geriátrico, en expansión

El sector geriátrico está en expansión por la evidente trayectoria de la pirámide poblacional. El envejecimiento de las sociedades europeas, y en especial la española, que tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, han convertido el negocio sociosanitario para mayores en una de las puntas de lanza en cuanto a perspectivas de crecimiento en España. La actividad de las empresas gestoras de residencias para mayores generó 6.100 millones de euros en 2025, un 6,9% más que el año anterior, según el observatorio sectorial que publica DBK de Informa. De esa cifra, en torno a 3.350 millones correspondieron a plazas privadas, otros 2.200 millones a plazas concertadas con las administraciones y cerca de 550 millones a la gestión privada de plazas ubicadas en residencias públicas.

Vitalia se ha asentado con su expansión como el segundo gigante del sector, solo por detrás de Domusvi, que lidera el mercado con 20.000 plazas residenciales repartidas en 143 residencias. Junto a otros grupos como Amavir o Ballesol o emeis, controlan una cuarta parte del mercado geriátrico en España, aunque los expertos en el sector señalan una tendencia hacia la concentración de empresas mediante adquisiciones y la entrada de capital financiero.

Ese interés inversor, del que Vitalia es un ejemplo, está, sobre todo, la demografía. Las personas mayores de 65 años ya representan el 21% de la población española, y el INE proyecta que su peso seguirá aumentando durante las próximas décadas. Algunas consultoras como la inmobiliria JLL han emitido informes en los que se calcula que España podría necesitar unas 240.000 plazas adicionales hasta 2035, cuyo desarrollo exigiría entre 16.000 y 19.000 millones de euros de inversión.