Cariñena corre al ritmo de la vendimia con la I Pisando Uvas Run

Cariñena tiene una forma muy particular de celebrar septiembre. Cuando la vendimia marca el pulso del territorio y los viñedos viven uno de sus momentos más simbólicos del año, la localidad se prepara para sumar este 2026 una nueva propuesta a su calendario festivo. El próximo sábado 26 de septiembre, la I Pisando Uvas Cariñena Run invitará a vecinos, corredores, familias y visitantes a descubrir el paisaje del vino de una manera diferente, les invita a ponerse las zapatillas, salir del asfalto y recorrer caminos entre viñedos antes de dejarse llevar por el ambiente de la Fiesta de la Vendimia.

La carrera, impulsada por la DOP Cariñena dentro del Plan Ñ, nace con una idea que va más allá de lo estrictamente deportivo. No se trata únicamente de completar un recorrido o cruzar una meta, sino de vivir un sábado completo en Cariñena, en plena celebración de una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y que este año alcanza además su 60 aniversario. La propuesta es sencilla, pero muy atractiva: empezar la mañana corriendo o caminando entre viñas y terminarla disfrutando de vino, gastronomía, música y ambiente de vendimia.

La meta de la carrera no pone fin a la experiencia, tras el ejercicio toca disfrutar y perderse por las calles de Cariñena maridadas con el mejor vino. / DOP CARIÑENA

El punto de salida y llegada estará situado en el Cariñena Wine Museum, un enclave especialmente significativo para una prueba que quiere unir territorio, cultura del vino y experiencia compartida. Desde allí, el recorrido abandonará rápidamente el entorno urbano para adentrarse en caminos entre viñedos, con el suelo pedregoso característico de Cariñena y la Sierra de Algairén formando parte del paisaje.

La meta no marca el final

La gran diferencia de esta cita está en lo que sucede después de correr. La llegada de los participantes enlazará prácticamente con la apertura de las casetas de la Feria del Vino, en la plaza Campo del Toro, donde durante el sábado se reunirán bodegas de la DOP Cariñena y propuestas gastronómicas de la zona.

Tras la carrera también está prevista música y animación con Dj, de manera que el final del recorrido tendrá continuidad en una jornada festiva pensada para compartir. La meta estará en Cariñena, pero el plan seguirá después entre casetas, bodegas, gastronomía y celebración.

Caseta Garnacha Nueva Cariñena en la Feria del Vino. / Ross Lecca /MAASZOOM

La coincidencia con la Fiesta de la Vendimia convierte la prueba en una excusa perfecta para acercarse a la localidad en una fecha especial. Cariñena no solo mostrará su paisaje vitivinícola, sino también su capacidad para convertir el vino en cultura, encuentro y experiencia. Para quienes participen en la carrera, la jornada permitirá unir actividad física y ocio; para quienes acompañen, será también una oportunidad para descubrir la localidad sin necesidad de ponerse un dorsal.

De hecho, el Cariñena Wine Museum, situado en el mismo punto de salida y llegada, ofrece un recorrido inmersivo por la historia vitivinícola del territorio, con videomappings y contenidos interactivos sobre la cultura del vino y su evolución en Cariñena.

Además, durante esa mañana se celebrará también la IV Feria de Coleccionismo Ciudad de Cariñena, en la sede de la comarca, con expositores del entorno aragonés y entrada libre.