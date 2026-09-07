Comienza el curso 2026-2027 en Aragón: estas son las cinco novedades de esta vuelta a clase

Ya está todo preparado para la vuelta de los estudiantes a las aulas a partir de este martes 8 de septiembre, y con ello, llegan las novedades que se van a implantar para el curso 2026-2027. Durante la rueda de prensa realizada este lunes por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, en la que estaba acompañada por el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, y la directora general de Personal, Ana Eva Tejedor, han puesto sobre la mesa los principales focos para la vuelta a clase.

Uno de los puntos destacados de la jornada, se encuentra en la mejora de las condiciones laborales y salariales para los más de 17.000 docentes que forman parte del sistema educativo aragonés. Entre una de estas mejoras, se encuentra la percepción íntegra del incremento retributivo del 4,5%, correspondiente a dos tramos del 2,25% aplicados en el curso 2025-2026 y el curso actual. Además, el profesorado de ESO, Bachillerato, Escuelas de Idiomas y FP que se hayan incorporado en septiembre tendrán un máximo de 18 horas lectivas, mientras que en el ámbito de la Educación Primaria, los maestros impartirán un total de 23 horas lectivas, dos menos que en el curso 2022-2023.

En el ámbito de la inclusión, los centros educativos aragoneses amplían su oferta de aulas preferentes TEA, con la implantación de 17 nuevos espacios para poder cubrir las necesidades de los alumnos, una cifras inferior a las 24 del curso pasado, pero aumentando la cifra a 167. Estas se distribuyen a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Autónoma, con 12 en Zaragoza, 4 en Huesca y una en Alcañiz (Teruel). Además, se les suman también 11 nuevas aulas de Educación Especial, misma cifra que el anterior curso.

Dentro de este mismo sector, aparece la cifra récord de personal auxiliar de Educación Especial, que alcanza los 796 profesionales, 26 más que en el período escolar anterior. Cifra que acompaña a la ampliación de personal sanitario en los centros, la cual llega a los 125 trabajadores, 18 más que en la campaña del año pasado, desglosándose en 63 fisioterapeutas, 38 enfermeros y 24 TCAEs.

El servicio de comedor dentro de los colegios, también ha recibido una mejora notable para afrontar el nuevo curso. Tras una inversión de 1,8 millones de euros, se han puesto en funcionamiento 11 nuevas cocinas escolares con las que será posible atender a aproximadamente 1.600 alumnos, sumando cerca de 280.000 menús al año. Esta inversión se suma a la que ya se encontraba en marcha, que buscaba ampliar la red de centros que cuentan con cocina in situ durante los dos últimos cursos, y que ya se encuentra a los 4 millones de euros de inversión repartidos en 20 cocinas.

Para la educación aragonesa, la Formación Profesional (FP) sigue siendo uno de sus pilares fundamentales y una de las grandes apuestas del Gobierno de Aragón. Esta constituye la base del motor económico de Aragón gracias a su utilización estratégica y prioritaria en el mundo educativo y laboral, como prueba se encuentra el aumento de casi 2.000 matriculados más que el curso 2025-2026, haciendo un total de 25.407 alumnos presenciales.

Para ellos, la novedad llega de la mano de 21 nuevas enseñanzas y 495 nuevas plazas para este curso, con casi la mitad de ellas vinculadas a las ramas tecnológicas o STEAM. Además, por primera vez se ha realizado la implantación de un Grado Superior de FP en Jaca seguido por el nuevo Grado Medio de Electromecánica de Maquinaria en Huesca.

Finalmente, una de las mejoras clave para el curso 2026-2027 se trata del programa 'Aulas que respiran'. Este ha iniciado a lo largo del verano sus primeras actuaciones, realizando una inversión inicial de 2 millones de euros con el fin de mejorar la situación climática de los centros. Entre las soluciones que se han implantado se encuentra la instalación de láminas solares, ventiladores de techo, elementos de sombreado o sistemas de climatización, todas ellas actuación que continuarán por los centros aragoneses hasta final de año.