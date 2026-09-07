Continúa el goteo de colegios que no harán extraescolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: nuevos centros se suman a la lista

A menos de 24 horas de que comience el curso escolar, los equipos directivos de los colegios aragoneses se reúnen para decidir qué hacen con las actividades extraescolares fuera del centro. Desde que el pasado 1 de septiembre los profesores volvieron a los centros, todavía sin alumnos, uno de los temas principales que han tratado ha sido la orden transitoria que el Gobierno de Aragón publicó a finales de agosto para empezar a regular estas actividades. Varios ya han decidido y comunicado que mantendrán, al menos por el momento, la suspensión de las extraescolares. El último en hacerlo público ha sido el IES Martina Bescós.

El curso pasado, más de 40 centros decidieron suspender este tipo de actividades después de que se conociera la imputación de dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de un alumno en un viaje escolar a Bélgica en 2022. La desprotección que sienten los profesores llevó a que alzaran la voz y se plantaran hasta que el Gobierno de Aragón moviera ficha y adoptara las medidas necesarias para evitar esa indefensión jurídica que sienten y denuncian y que, aseguran, no resuelve la orden transitoria de Educación.

"Mayor carga burocrática"

Según el comunicado enviado por el IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva, "la nueva regulación no responde a las demandas que el profesorado venía planteando respecto a la organización de estas actividades. Lejos de simplificar los procedimientos y aclarar las responsabilidades, entendemos que la orden supone una mayor carga burocrática para los centros y mantiene una importante responsabilidad sobre el profesorado y, especialmente, sobre los equipos directivos", explican.

Según el claustro, la normativa "hace todavía más complejo el proceso administrativo", al exigir más 'papeleo', y sus miembros subrayan la importancia que tienen este tipo de actividades para los menores. "El profesorado del IES Martina Bescós quiere dejar claro que esta decisión no cuestiona el valor educativo de las actividades complementarias y extraescolares", añaden en el comunicado, en el que admiten que lo que pretenden es "llamar la atención sobre una situación que preocupa al profesorado y sobre las dificultades que la nueva regulación puede generar en los centros educativos".

No es el único centro que ya ha decidido que, por el momento, suspenderá las actividades extraescolares. Las razones son comunes en todos los centros: la normativa provisional no responde a las necesidades del profesorado y no garantiza su seguridad jurídica. Entre los centros que apuestan por suprimir las salidas fuera del centro por ahora están el CEIP Basilio Paraíso y el CPI Val de la Atalaya, en Zaragoza. Ambos ya adoptaron esta decisión a finales de curso. No fue el caso del CPI Valdespartera III, que las mantuvo hasta el final, pero que ya ha descartado retomar las actividades este nuevo año lectivo.

A finales de agosto, el Departamento de Educación, liderado por Carmen Susín, publicó una norma transitoria que dejaba por escrito que la responsabilidad civil corresponde a la Administración, salvo en casos de dolo, culpa o negligencia grave, cuando pasa a ser del profesor. Lo que no aclara es qué se considera negligencia grave ni qué otros grados de negligencia existen, y para clarificar dudas se remite al ordenamiento jurídico general.

La orden transitoria establece que el docente tendrá un descanso mínimo de 12 horas después de regresar de una actividad fuera del centro y antes de reincorporarse a su puesto de trabajo. También exige que en todas las salidas haya un mínimo de dos profesores responsables y, a partir de ahí, propone unas ratios orientativas. Sugiere, por ejemplo, que en Infantil haya un responsable por cada 15 alumnos y, en Primaria, uno por cada 23. En el caso de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP), sugiere un docente por cada 30 estudiantes y, en Educación Especial, uno por cada tres.

También incluye una nueva exigencia para los centros educativos: que elaboren sus propios protocolos de actuación para las salidas extraescolares y amplíen sus seguros complementarios de accidentes y asistencia en viaje. En definitiva, más 'papeleo' y burocracia.