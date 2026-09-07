El curso arranca en Aragón con dos promesas pendientes: la gratuidad de 0 a 3 años y el Bachillerato concertado

No hay vuelta al cole tranquila en Aragón. El Gobierno de Jorge Azcón se comprometió a regular las salidas extraescolares, concertar el Bachillerato y poner en marcha la gratuidad de 0 a 3 años. Ninguna de las tres promesas se ha cumplido. Hay una cuarta, la más ideológica y cuestionable, que sí se aplicará ya en este curso: la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí con efecto inmediato, pese al bajo coste del programa y a que en tres años ha atendido a unos 500 alumnos.

Esta semana volverán a las aulas algo más de 190.000 escolares en un inicio de curso que viene marcado por las 'patatas calientes' que debe resolver durante el curso 2026-2027 el Gobierno de Aragón, con Carmen Susín a la cabeza del Departamento de Educación. La consejera ha heredado promesas y compromisos y ha asumido las exigencias de la ultraderecha, como la eliminación del programa de lengua árabe que se impartía en apenas 10 centros y permitía a esos estudiantes estar en contacto con su cultura fuera de las horas lectivas, ya que se trataba de una extraescolar.

Vox exigió eliminar este programa y el PP aceptó. A finales de junio, el departamento citó a los centros implicados (CEIP Aljafería, CEIP Antonio Beltrán Martínez, CEIP José Camón Aznar, CEIP Luis Vives, CEIP Marcos Frechín, CEIP Puerta de Sancho, CEIP Ramón Sainz de Varanda, CEIP Tío Jorge, Colegio Cantín y Gamboa y Colegio El Carmen y San José) para comunicarles que este curso ya no se impartiría este programa, coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y gestionado por las comunidades autónomas.

"Seguridad en las aulas"

Sin embargo, este lunes, la consejera Susín ha justificado la medida señalando a los responsables de los programas. La decisión se ha tomado, ha dicho, para garantizar la "seguridad en las aulas" ante la imposibilidad de verificar la condición de funcionarios de sus docentes o sus posibles antecedentes penales. El 3 de agosto, Aragón reclamó al Ministerio todos los documentos necesarios sin éxito, por lo que ha decidido cumplir con la exigencia de Vox y cargarse el programa. "La administración educativa no puede permitir tener personal docente de otro gobierno en nuestras instalaciones sin cumplir todos los requisitos que exigimos a nuestros profesores", ha explicado Susín, que ha insistido: "Se carece de las garantías mínimas para su correcto funcionamiento".

En el aire se queda la gratuidad de 0 a 3 años que prometió Jorge Azcón. Una medida que iba a poner en marcha de forma progresiva y que requería una inversión de 13 millones. Aunque sigue siendo un compromiso del Ejecutivo, la consejera de Educación ha explicado que están a la espera de conocer el proyecto de real decreto ley estatal del Gobierno de Pedro Sánchez, que plantea reducir en un 50% las ratios de las plazas de esta etapa.

La consejera Carmen Susín , acompañada por el director general de Planificación, Centros y FP (izq.) y la directora general de Personal (dcha.) / Gobierno de Aragón

El real decreto afectará al número de plazas y al coste del servicio, por lo que desde el departamento han considerado que es mejor paralizar el proyecto autonómico y su dotación presupuestaria a la espera de conocer el contenido definitivo de la norma. "Obviamente no podemos hacer unos presupuestos sin saber cuáles son los números", ha señalado Susín, que ha optado por atacar, una vez más, al Gobierno central. En este caso, porque compromete la viabilidad de las plazas existentes. Así que mantienen su compromiso, pero sin fecha.

La concertación del Bachillerato

A lo que sí le ponen fecha es a la concertación del Bachillerato, después del varapalo judicial. La consejera ha explicado que desde el departamento se ha iniciado ya la tramitación de un decreto específico para regular la enseñanza concertada, lo que permitirá "garantizar jurídicamente todas las cuestiones que se afronten desde la enseñanza concertada". En el horizonte se plantean el curso 2027-2028 para poder cumplir con esta promesa que, según el PP, garantizará la libertad de elección de las familias.

Y, por último, el departamento tiene por delante un curso entero para solucionar el problema de las extraescolares. Desde que el pasado 1 de septiembre los profesores volvieron a los centros, todavía sin alumnos, uno de los temas principales que han tratado ha sido la orden transitoria que el Gobierno de Aragón publicó a finales de agosto para empezar a regular estas actividades. Varios ya han decidido y comunicado que mantendrán, al menos por el momento, la suspensión de las extraescolares.

Las extraescolares, en el aire

El curso pasado, más de 40 centros decidieron suspender este tipo de actividades después de que se conociera la imputación de dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de un alumno en un viaje escolar a Bélgica en 2022. La desprotección que sienten los profesores llevó a que alzaran la voz y se plantaran hasta que el Gobierno de Aragón moviera ficha y adoptara las medidas necesarias para evitar esa indefensión jurídica que sienten y denuncian y que, aseguran, no resuelve la orden transitoria de Educación.

Desde el Ejecutivo insisten en que la medida aprobada para este curso es "transitoria" y será durante este año cuando se trabaje en una norma que pueda cubrir de una forma más certera y convincente las necesidades del profesorado. Desde el IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva han enviado este lunes un comunicado explicando que "la nueva regulación no responde a las demandas que el profesorado venía planteando respecto a la organización de estas actividades. Lejos de simplificar los procedimientos y aclarar las responsabilidades, entendemos que la orden supone una mayor carga burocrática para los centros y mantiene una importante responsabilidad sobre el profesorado y, especialmente, sobre los equipos directivos", por lo que las actividades extraescolares quedan suspendidas también en este centro. No es el único.