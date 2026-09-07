Estos son los días en los que los alumnos no tendrán clase durante el curso 2026-2027

La vuelta a la rutina ya es un hecho. Con el final del verano a la vuelta de la esquina, las familias empiezan a organizar horarios, mochilas y agendas mientras observan de reojo el calendario escolar. Aunque muchos centro todavía no han iniciado el curso, en los hogares ya se habla de los primeros descansos del año y, sobre todo, de esos festivos que caen en domingo y enlazan con lunes, creando pequeños puentes que permiten obtener un respiro entre semana.

El curso en Aragón arancará de forma escalonada. El martes 8 de septiembre volverán a las aulas los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial y ESO. Un día después lo hará Bachillerato y, el jueves 10, la Formación Profesional presencial. El modelo para 2026 mantiene una estructura tradicional, alejándose de otras comunidades que han optado por repartir descansos a lo largo del trimestre. Las clases terminarán el viernes 18 de junio, cerrando un calendario continuista y sin grandes cambios.

Vuelta al cole 2026. / JAIME GALINDO

Puentes de domingo

Más allá del inicio y el final del curso, lo que realmente interesa a muchas familias son esos días estratégicos que permiten un pequeño descanso durante un período corto de tiempo pero necesario. El calendario escolar aragonés incorpora varios festivos autonómicos y nacionales que generan descansos más largos de lo habitual.

El primer gran respiro llegará en octubre. El Día del Pilar, que se celebra el domingo 12 de octubre, enlaza directamente con el lunes festivo, lo que convierte ese fin de semana en un puente perfecto para quienes viven en Zaragoza y para los alumnos de toda la comunidad. Cinco días seguidos sin clase para encarar el primer tramo del trimestre con algo más de calma. Unas semanas después llegará otro descanso, el Día de Todos los Santos, que cae en domingo, pero se traslada al lunes 2 de noviembre, dejando otro fin de semana largo para todos los estudiantes aragoneses.

VUELTA AL COLE, COLEGIOS, ESCOLARES NIÑOS A LA ESCUELA. CEIP PUERTO VENECIA / Jaime Galindo. / EPA

Cada provincia contará con sus jornadas no lectivas

Diciembre será el útlimo paréntesis antes de Navidad. El calendario marca como festivos el lunes 7 de diciembre, en sustitución del Día de la Constitución, y el martes 8, Día de la Inmaculada. Este puente será uno de los más destacados justo antes del cierre del primer trimestre y de la proximidad de las festividades de Navidad.Tras este puente, las vacaciones navideñas comenzarán al finalizar las actividades lectivas de la mañana del martes 22 de diciembre y se prolongarán hasta el miércoles 6 de enero, incluido.

Todo este largo periodo marca el final del primer bloque del curso escolar. Además de los festivos nacionales, cada provincia del territorio aragonés contará con sus propias jornadas no lectivas. En Huesca, los días sin clase serán el 18 y 19 de febrero y el 3 de mayo. En Teruel, también el 18 y 19 de febrero, junto al 26 de abril. A todo ello, se le suman los dos festivos locales que determinen los ayuntamientos.

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El calendario de 2026 en Aragón no solo marca el regreso de las aulas, sino que dibuja varios momentos clave para las familias: puentes que nacen de festivos que caen en domingo y se trasladan lunes, creando pequeños descansos que permiten organizar pequeños viajes o escapadas para recargar pilas.