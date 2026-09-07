Joaquín Moreno: "Utrillas se está consolidando como uno de los motores de las Cuencas Mineras"

PREGUNTA: Las fiestas de Utrillas están llegando prácticamente a su fin. ¿Cómo las han vivido este año? ¿Qué balance hace el alcalde de estos días?

RESPUESTA: Están siendo unas fiestas especiales. Contamos con una comisión que se encarga de la organización y que ha trabajado para que todo salga a pedir de boca. También están siendo unos festejos emotivos porque recordamos a un vecino que falleció recientemente y que tenía un papel muy relevante tanto en la vida del municipio como en sus fiestas. Lo tenemos muy presente estos días.

Por lo demás, están siendo unas buenas jornadas, con mucho ambiente y mucha gente en las calles. Hemos contado con grandes espectáculos, como el concierto de Nena Daconte, además de las actividades taurinas en la plaza de toros. Hay propuestas para todas las edades y para todos los gustos.

PREGUNTA: Utrillas está ganando población y peso en las Cuencas Mineras. ¿Qué explica este crecimiento en un contexto en el que buena parte del medio rural sigue perdiendo habitantes?

RESPUESTA: Utrillas se está consolidando como uno de los motores de las Cuencas Mineras, pero sí es un caso atípico dentro de la provincia de Teruel. Aquí entran en juego dos factores principales que explican ese crecimiento. Por un lado, tenemos empleo. Los dos polígonos industriales están prácticamente al cien por cien de su capacidad y, de hecho, estamos inmersos en la ampliación de uno de ellos. Además, contamos con numerosas empresas medianas y pequeñas que prestan servicio a todo ese tejido industrial.

La segunda variable es la calidad de vida. Utrillas dispone de todos los servicios necesarios para vivir bien: centro de salud, instituto e instalaciones deportivas, entre otros recursos. Este año, además, contamos con una nueva casa cuartel de la Guardia Civil y un nuevo colegio de Infantil y Primaria. La población aumenta, pero los servicios también tienen que hacerlo.

PREGUNTA: Ese crecimiento también plantea nuevos desafíos y uno de ellos es la vivienda. ¿Qué situación tiene actualmente Utrillas y qué soluciones se están buscando?

RESPUESTA: La vivienda es un asunto complicado y nosotros ya hemos trasladado esta situación a las administraciones competentes, tanto al Gobierno de Aragón como al Gobierno de España, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Creemos que es un problema que se está enquistando y queremos solucionarlo cuanto antes. Desde el ayuntamiento ya hemos invertido en la adquisición de terrenos para poder construir vivienda social.

Además, en Utrillas tenemos otro problema relacionado con la accesibilidad. En el municipio viven muchas personas mayores en edificios que no tienen ascensor o que presentan dificultades para acceder a sus viviendas. Por eso debemos apostar también por la rehabilitación y conseguir que esas barreras desaparezcan.

Ayuntamiento de Utrillas. / Servicio especial

P: Para conseguir que la población se quede, especialmente los jóvenes, además de vivienda hacen falta oportunidades. ¿Es posible hoy desarrollar un proyecto de vida en Utrillas?

R: En cuanto al trabajo no tenemos ningún problema. Hay muchísimas ofertas y prácticamente no tenemos paro. Contamos con numerosas empresas que están buscando trabajadores, tanto en el sector industrial como en empleos relacionados con los distintos gremios.

También hemos trabajado en la formación. En el instituto hemos impulsado la rama de Mecatrónica para que nuestros jóvenes salgan preparados para incorporarse al sector del mantenimiento industrial, donde existe mucha demanda. Tenemos empresas muy importantes, de ámbito nacional e internacional, como Térvalis o Draxton. Por tanto, para quien busca empleo, aquí existen oportunidades para encontrarlo.

P: Buena parte de ese dinamismo está relacionado con el desarrollo industrial. ¿Qué están haciendo para que los polígonos sigan atrayendo empresas e inversión?

R: Tienen un papel fundamental. Para seguir aprovechando ese tirón estamos inmersos en un proceso de modernización del polígono, que incluye la instalación de cargadores para vehículos eléctricos. Queremos mejorar al máximo sus servicios para hacerlo más atractivo, pero también aprovechar todas sus posibilidades.

Entre los proyectos que tenemos en marcha se encuentra una pequeña central eléctrica. Ya hemos realizado la correspondiente solicitud al Inaga con el objetivo de que pueda suministrar energía a los edificios del polígono y avanzar hacia la autosuficiencia.

Lo que estamos intentando es poner las bases y generar sinergias para que las empresas que decidan instalarse aquí permanezcan durante muchos años y encuentren en Utrillas un lugar rentable en el que desarrollar su actividad.

Parque infantil de Utrillas, Teruel. / Servicio especial

P: Utrillas ha sido elegida como candidata para Pueblo del Año Tecnológico e Innovador por el Periódico de Aragón, ¿cómo recibieron esta nominación?

R: Para mí, como alcalde, es un orgullo que se nos reconozca de esta manera. Y en ese sentido me gustaría poner en valor especialmente el trabajo de nuestro instituto y de nuestros jóvenes, que llevan años apostando por la formación tecnológica y por la digitalización.

Cuando todavía apenas se hablaba de digitalización, ellos ya buscaban soluciones dirigidas tanto a los estudiantes como a aquellas personas menos acostumbradas a utilizar la tecnología, especialmente los mayores. Se han impulsado iniciativas como las escuelas de la futura Academia Rural Digital, donde se enseñan competencias digitales y se generan nuevas oportunidades para el territorio. Al final, podemos disponer de la misma tecnología en el medio rural que en una ciudad.

Hemos desarrollado iniciativas importantes tanto desde el ayuntamiento como desde el instituto. Estar nominados ya supone un premio y, si finalmente conseguimos el reconocimiento, sería la confirmación de que estamos avanzando en la dirección adecuada para evitar que exista una brecha digital entre unos territorios y otros.

P: El deporte también ocupa un lugar destacado en Utrillas y el municipio cuenta con deportistas que compiten al máximo nivel. ¿Qué importancia tiene dentro de la localidad?

R: El deporte es un pilar fundamental y ha conseguido convertir a Utrillas en un referente. La mejor muestra es la cantidad de deportistas de nivel nacional e internacional que tenemos. Este verano, por ejemplo, hemos estado muy pendientes de nuestra gimnasta Alba Bautista, que ha participado en el Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica y el año pasado pudo competir en los Juegos Olímpicos de París.

Pero, como Alba, tenemos muchos otros deportistas que llevan el nombre de Utrillas y de Aragón por España y por Europa. Los encontramos en disciplinas como el bádminton, el tiro al plato o deportes menos conocidos, como las carreras de obstáculos. En esta última modalidad tenemos a Fernando Giménez, que este año ha participado en el Campeonato de Europa.

También contamos con figuras en motociclismo, como Raúl Navarrete, que ya compite a nivel nacional, además de representantes en motocross y automovilismo, como Laura Bonillo. A ello se suma el trabajo de las escuelas de fútbol del Club Deportivo Utrillas, que dispone de una importante cantera con siete equipos oficiales. Tampoco podemos olvidarnos de Izan Edo, que es de Jarque de la Val, pero entrena en la piscina de Utrillas junto a todo un grupo de jóvenes dedicados al triatlón.

Instalaciones deportivas en Utrillas, Cuencas Mineras de Teruel. / Servicio especial

P: El Parque Temático de la Minería y el Ferrocarril se ha convertido en uno de los principales atractivos de Utrillas. ¿Cómo han conseguido transformar el pasado minero en un recurso turístico?

R: Para nosotros ha sido muy importante recuperar las instalaciones mineras y ferroviarias que tuvo Utrillas. Llevamos 25 años trabajando en la recuperación de infraestructuras como el Castillete, el Polvorín, las antiguas escuelas de mineros, las calderas de vapor o el antiguo ferrocarril que comunicaba Utrillas con Zaragoza.

Recuperar todo este patrimonio es fundamental porque representa nuestro pasado y porque tenemos una deuda histórica con toda la riqueza que generó la minería. La extracción de lignito y, posteriormente, la producción eléctrica llegaron a representar más del 20% del PIB de la provincia de Teruel.

Hoy supone un valor añadido desde el punto de vista turístico y educativo. Es un aula viva en la que el visitante puede conocer la Revolución Industrial que comenzó aquí en torno a 1900 y recorrer una historia minera que se prolongó hasta el cierre de las explotaciones en 1990. Fue prácticamente un siglo de actividad y riqueza que atrajo a numerosas familias que comenzaron aquí sus proyectos de vida.

Actualmente,, recibimos alrededor de 5.000 visitantes al año, una cifra importante que demuestra el interés por todo ese legado. Y seguimos trabajando para recuperar nuevas instalaciones y ponerlas al servicio tanto de los visitantes como del ámbito educativo y universitario.

Recibimos colegios, institutos e incluso estudiantes de ingeniería interesados en descubrir cómo se extraía el carbón, cómo se trabajaba en las minas o cómo se producía la electricidad. Para nosotros es una parte fundamental de nuestra historia y algo de lo que estamos muy orgullosos.

P: Esa recuperación del patrimonio ferroviario da ahora un paso más con la Vía Verde que conectará las Cuencas Mineras con Zaragoza. ¿Qué puede aportar este proyecto al territorio?

R: Son 112 kilómetros que se podrán recorrer a pie o en bicicleta siguiendo el trazado de la antigua línea ferroviaria que comunicaba las Cuencas Mineras con la capital aragonesa. Es un proyecto importante porque se ha respetado todo el itinerario histórico del ferrocarril.

A lo largo del recorrido se han instalado puntos de recarga para bicicletas eléctricas, áreas de descanso y zonas de sombra. Va a ser una vía verde muy importante, que atravesará las comarcas de Campo de Belchite y Cuencas Mineras y que puede convertirse en un revulsivo para los amantes de la naturaleza, el senderismo y el cicloturismo, pero también para todos los municipios por los que pasa.

Además, se han construido puentes para salvar los ríos, se ha acondicionado la calzada y se han rehabilitado algunos edificios situados en las antiguas zonas de lavaderos de la cuenca minera. Es un proyecto muy bonito que ha supuesto una inversión de cuatro millones de euros y que permitirá dar una nueva vida a un trazado estrechamente ligado a nuestra historia.