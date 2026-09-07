Pantallas bajo control y salidas extraescolares a debate: así empieza el nuevo curso en Aragón

Arrastra cargas y enfrenta desafíos clave el Aragón que vuelve al cole. Miles de alumnos se incorporan mañana a las aulas de la comunidad para dar inicio a un nuevo curso que se ha visto envuelto en polémica antes de estrenarse. Los claustros de profesores deberán empezar a decidir esta semana si retoman las actividades extraescolares y complementarias ahora que la consejería de Educación las ha regulado con una orden transitoria. Algunos ya han confirmado que no lo harán porque, dicen, la norma publicada no les aporta la seguridad jurídica que reclamaban y que les llevó a suspender estas salidas a finales del curso pasado.

Pero las negociaciones con la administración siguen en marcha y desde el departamento han remarcado que se trata de una norma temporal que recoge demandas de la comunidad educativa y marca el paso a una futura regulación. Los sindicatos insisten y exigen que el profesorado esté protegido jurídicamente, sobre todo después de conocer que dos docentes del IES Ítaca de Santa Isabel están siendo investigados por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de un alumno en un viaje escolar.

No es el de las extraescolares el único debate que se reabrirá este curso en Aragón. Las entidades defensoras de la escuela pública advirtieron en junio que volverían a movilizarse si se hace realidad la concertación del Bachillerato, ahora paralizada de forma cautelar por resolución judicial. El Gobierno de Jorge Azcón ha respetado la suspensión temporal del proyecto y cumple con su palabra de trabajar en retomar la medida para implantarla con plena seguridad jurídica en el año lectivo 2027-2028. La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, trasladó que la intención es «que las familias elijan libremente en qué centro quieren que sus hijos cursen el Bachillerato».

Libros preparados para la vuelta al cole en el CEIP Josefa Amar y Borbón de Zaragoza, hace unos días. / Laura Trives

Pero hay una medida que sí se aplica desde este curso en Aragón: la regulación de las pantallas en las aulas. El Departamento de Educación anunció hace un año que establecería pautas sobre el uso de los dispositivos digitales en los centros educativos y, después de un amplio procedimiento de información pública, en marzo publicó la orden que regula el «empleo apropiado y proporcionado de los recursos digitales de uso individual en los centros educativos sostenidos con fondos públicos». En ella se establecen limitaciones horarias en función de la etapa educativa, con flexibilidad para adaptarse al alumno y sus necesidades.

Déficit de personal

Además de sin pantallas, Aragón estrenará el curso con el programa de auxiliares de conversación puesto a salvo después de que el Gobierno de Aragón ganara la batalla al ministerio y se anulara la sanción impuesta en Teruel por la forma de contratación de estos profesionales.

Es en el personal docente donde Educación tiene uno de sus grandes retos. En los últimos cursos, el departamento ha contratado a profesores sin el máster para intentar paliar el déficit que sufre la comunidad en especialidades como Lengua y Literatura, Matemáticas u otras relacionadas con el ámbito de la informática. A esta medida extraordinaria han recurrido una vez realizados todos los llamamientos y agotadas las listas, lo que cada vez se da antes. Aragón tiene este curso una oportunidad con las oposiciones a Secundaria y Formación Profesional (FP), que se celebrarán en 2027 y que en función del número de plazas que oferten podrá ayudar a reducir el «alto»porcentaje de interinidad que critican los sindicatos.

En las pruebas será también clave la climatización, que estuvo garantizada en las oposiciones a maestro del curso pasado pero no en las de Secundaria de hace dos. La temperatura en las aulas es otro de los grandes desafíos para Educación, que debe poner solución a un problema que denuncian decenas de centros educativos en los que en invierno los alumnos reciben clase con el abrigo puesto y, en verano, con abanico y entre sudor.

Tras las múltiples críticas de profesores, alumnos y familias por el calor extremo vivido en las aulas al final del curso pasado, el departamento creó el programa Aulas que respiran, que se encuentra ya en su segunda fase. La primera consistió en lanzar una encuesta a los centros educativos para conocer su situación climática y el siguiente paso ha sido encargar un estudio técnico sobre eficiencia energética y reducción de temperaturas a medio y largo plazo y lanzar una inversión de 2 millones de euros (es ampliable) para realizar, antes de que termine el año, actuaciones de rápida implementación.

Protesta a las puertas del CEIP Gascón y Marín de Zaragoza por el calor en las aulas, el pasado verano / Josema Molina

La comunidad educativa y los sindicatos llevaban tiempo «urgiendo» medidas para un problema mayor que dificulta el aprendizaje de los alumnos. Por eso, cerraron el último curso con protestas en las que cuestionaron la utilidad de la encuesta enviada por la administración.

Además del calor, con los más pequeños también volverá a clase el malestar que sufren las profesionales del ciclo 0-3 años, que vuelven a la huelga nacional para reivindicar mejoras en sus condiciones e insistir en la importancia de la bajada de ratios, necesidad que el ministerio ya ha planteado atender.

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