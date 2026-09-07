El PSOE Aragón elegirá a los alcaldables de las grandes ciudades solo seis meses antes de las elecciones municipales

El PSOE Aragón tendrá que convocar primarias en la última "ventana" abierta por Ferraz de cara a las municipales del 23 de mayo de 2027 para elegir a los alcaldables de las tres capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel, y Calatayud, las cuatro ciudades aragonesas que superan los 20.000 habitantes, como marcan los requisitos establecidos por el partido. Con este calendario, como tarde, el próximo 21 de noviembre se conocerán los nombres de los números uno de la lista electoral para estas cuatro ciudades. Seis meses antes de la celebración de las elecciones municipales del próximo año.

Según los plazos definidos en junio a nivel federal, la presentación de precandidaturas deberá realizarse del 23 al 26 de octubre (hasta las 12 horas). Y ese mismo día 26 se proclamarán las precandidaturas. Después, del 28 de octubre al 4 de noviembre se abrirá el plazo para la recogida y presentación de avales, y ese mismo 4 de noviembre se efectuará la proclamación provisional de candidatos.

Los socialistas estarán llamados a votar a sus respectivos candidatos el 14 de noviembre, después de una campaña informativa que durará 9 días (del 5 al 13 de noviembre). Si fuera necesaria una segunda vuelta, esta se celebraría el 21 de noviembre. Pero si en el proceso de primarias tan solo surge un candidato quedaría proclamado ya a principios de noviembre.

Los socialistas no tienen un alcalde de Zaragoza desde Juan Alberto Belloch. / El Periódico de Aragón

El reto de recuperar las capitales

En estas cuatro plazas en las que el partido prevé primarias, los socialistas intentarán recuperar la alcaldía después de que en los comicios de 2023 no lograrn la mayoría en ninguna de las cuatro grandes urbes de Aragón. Pero, hasta ahora, no han trascendido precandidaturas. Ni siquiera de quienes ostentan las portavocías de los grupos municipales en las capitales provinciales, Lola Ranera (Zaragoza), Silvia Salazar (Huesca) y José Antonio Guillén (Teruel).

Dos de ellos tres, Salazar y Guillén, tomaron las riendas de los grupos municipales después de las dimisiones de quienes lideraron la candidatura hace cuatro años, el exalcalde de Huesca, Luis Felipe, y la excandidata Rosa López Juderías, que pasó de 5 concejales a 3 y optó por dar un paso al lado tras su primera experiencia como candidata a alcaldable en la ciudad del Torico.

Las tres federaciones socialistas de Aragón guardan silencio por ahora. No hay nombres sobre la mesa, ni favoritos, ni ningún socialista que se esté postulando por su cuenta. Las encuestas, a nivel nacional y municipal, dan malos números para el proyecto socialista y el reto de la secretaria general, Pilar Alegría, es mayúsculo: recuperar las alcaldías perdidas en 2023 en decenas de ayuntamientos de toda la comunidad autónoma, conservar la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y tratar de sumar las de Huesca y Teruel.

En el caso de Zaragoza, los socialistas no gobiernan desde que Juan Alberto Belloch dejara la alcaldía en 2015. Más de diez años. En Huesca está la experiencia más reciente, ya que Luis Felipe gobernó hasta 2023. En el caso de Teruel, los socialistas solo han gobernado en dos legislaturas, la última con Lucía Gómez, de 2003 a 2007. Casi veinte años sin estar en el poder.

La socialista Lola Ranera en el debate del estado de Zaragoza. / Laura Trives

El "respeto" a las primarias

La propia Alegría descartó apoyar a ningún candidato en su última entrevista con este diario. En concreto, preguntada por la continuidad de Lola Ranera, que lleva desde 2007 como concejala socialista en el consistorio y fue la candidata en 2023, insistió en "respetar" el proceso de primarias. "Flaco favor estaría haciendo yo si me posicionara antes de que hayamos abierto ni tan siquiera el proceso de primarias. Pero ya que me preguntas, quiero aprovechar para reconocer el trabajo que desde el grupo municipal se está haciendo por parte dde la portavoz y del resto de los compañeros y compañeras", dijo en esa entrevista.

El reto tendrá también el ingrediente añadido de coincidir con las elecciones a las Cortes Generales que debe convocar Pedro Sánchez en 2027. Una fecha por ahora desconocida pero que tendrá, sin duda, efectos en la cita municipal.

Una vez superado el proceso de primarias en las tres capitales de provincia y en Calatayud, el partido deberá engrasar la maquinaria para elaborar las listas electorales de las municipales y al Congreso de los Diputados y el Senado. Será el primer proceso electoral municipal desde que asumiera el liderazgo del partido en Aragón Alegría, que le dio la vuelta a la federación socialista tras la salida del expresidente Javier Lambán.